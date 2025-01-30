Esenler'de "2. Gündeme Dair Düşünceler" semineri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenler'de "2. Gündeme Dair Düşünceler" semineri düzenlendi

Geniş Video İzle

Esenler'de "2. Gündeme Dair Düşünceler" semineri düzenlendi Esenler Belediyesi tarafından Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren konu başlıklarının alanında uzman isimler tarafından ele alındığı "2. Gündeme Dair Düşünceler" isimli seminer programı düzenlendi.

30.01.2025 09:37  Güncelleme: 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de "2. Gündeme Dair Düşünceler" semineri düzenlendi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren konu başlıklarının alanında uzman isimler tarafından ele alındığı "2. Gündeme Dair Düşünceler" isimli seminer programı düzenlendi. Seminerde, gazeteciler gündemle ilgili görüşlerini ve izlenimlerini paylaştı.

Esenler Belediyesi, Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren en güncel konuların alanında uzman isimler tarafından masaya yatırıldığı "Gündeme Dair Düşünceler" adlı seminer dizisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Esenler Gençlik Merkezi'nde 2.'si düzenlenen programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, gazeteciler Cem Küçük, Hadi Özışık, Güngör Yavuzaslan ve birçok vatandaş katıldı. Seminerde, "Son gelişmeler ışığında Orta Doğu ve İsrail'in geleceği ne olacak?", "Esed rejiminin çökmesiyle Orta Doğu'da değişen dengeler nasıl şekillenecek?" ve " Gazze'de ateşkesin sürekliliği sağlanabilecek mi?" başlığıyla Hadi Özışık moderatörlüğünde gazeteciler konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Program sonunda katılımcılar, gazetecilere merak ettikleri soruları yöneltti.

"Perde arkasında bir organize güç, Türkiye görünüyor"

Programda konuşan gazeteci Cem Küçük, "Sayın Tevfik Göksu Başkan'a teşekkür ediyorum. AK Parti 2002'de geldi ve Eski Türkiye'yi yaşı yetenler biliyor. Ben 1997-1999 arası otogarda çalıştım. O zaman buralar berbattı. Daha sonra buralara geldik. Buralar hakikaten cennete döndü. Esenler bugün Türkiye'nin altyapı olarak mükemmel bir yer. Türkiye'nin geldiği yer de öyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda özellikle bizim uzmanlığımız olan dış politikada muazzam işler yapıldı. Bugün Türkiye, dış politikada tam 14 ülkede aktif olarak çok etkili. Katar, Somali, Çad, Bosna Hersek, Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye, Libya gibi yerlerde. Eskiden Türkiye'de şöyle bir öğrenilmiş çaresizlik vardı: 'Her şeyi Amerika yapar, İsrail yapar, İngiltere yapar. Türkler bir şey yapamaz, Müslümanlar bir şey yapamaz. Türkiye bir şey yapamaz' gibi bir algı vardı. Suriye Milli Ordusu, ve oradaki HTŞ lideri Ahmed eş- Şara'nın organizasyonuyla Esad rejimi devrildi. Bunların perde arkasında bir organize güç olarak Türkiye olduğu görülüyor. Bunu da dünya kabul ediyor" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve isimsiz kahramanların yaptığı bir zeka harekatı var"

Programda Suriye'deki gelişmeler ile ilgili konuşan gazeteci Güngör Yavuzaslan, "13 yıldır Esad'a karşı savaşan silahlı gruplar, 13 yılda deviremediler de 13 günde nasıl gönderdiler? 27 Kasım'da İdlib'den çıkan silahlı gruplar, bunlara Fırat Kalkanı bölgesindeki Türkiye'nin desteklediği diğer silahlı gruplar katıldı. İlk önce 24 saatte Halep'i ve 8 Aralıkta Şam'ı kontrol edilen bu 13 gün nasıl oldu? Cumhurbaşkanı'ndan, Hakan Fidan'ına, İbrahim Kalın'a ve isimsiz kahramanların yaptığı bir zeka harekatı var. Bunu en iyi Putin itiraf etti. Trump itiraf etti. Ukrayna savaşında Rusya, Suriye'deki etkisini kaybetti. Asker çekmek zorunda kaldı. Para harcayamadı. Esad'ın en büyük küresel destekçisi zayıfladı. İkinci destekçisi olan İran, Hizbullah'ın İsrail savaşında zayıflaması ve sahadan çekilmesinden dolayı özellikle Halep etrafında zayıfladı. Bundan sonra Esad ordusunda muhalifler arasında görüşmeler başladı" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Esenler, Medya, Genel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenler'de '2. Gündeme Dair Düşünceler' semineri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:15 1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak 1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:57 Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
21:43 Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek
21:20 İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş
21:14 Öldürene ödül vaadi “Bitirim 3’lü“den kan donduran cinayet planı Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 15:39:22. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'de "2. Gündeme Dair Düşünceler" semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.