Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Projesi İlerliyor - Son Dakika
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Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Projesi İlerliyor

Halkalı-Ispartakule etabında çalışmalar yüzde 74 tamamlandı, 3,1 milyon kişi raylı sisteme katılacak.

04.11.2024 22:20
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Halkalı-Ispartakule etabının yüzde 74'ü tamamlandı

İstanbul'da 3.1 milyon kişi daha raylı sistem ağına kavuşacak

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Halkalı-Ispartakule kesimi arasındaki TBM-1 Tüneli'nin ışık görme töreni yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'da yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı Halkalı-Ispartakule kesimi arasındaki TBM-1 Tüneli'nin ışık görme töreni yapıldı. Halkalı-Ispartakule etabındaki çalışmaların 2025 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

İstanbul'da yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Halkalı-Ispartakule kesimi arasındaki TBM-1 Tüneli'nde ışık görme töreni düzenlendi. Proje ile 3,1 milyon vatandaş daha raylı sistem ağına kavuşacak. Tren İstanbul Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy ilçesine, oradan da Kapıkule hattına entegre edilecek. İstanbul Halkalı-Çerkezköy hattı, Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için banliyö hattı gibi çalışmaya başlayacak. 6,4 kilometrelik TBM-1 Tüneli ile Ispartakule ile Esenyurt ve Başakşehir'de yaşayan vatandaşlar raylı sistem ağından yararlanmış olacak. İstanbullular, Marmaray üzerinden Halkalı-İstanbul Havaalanı hattına, Sirkeci-Kazlıçeşme hattına, Söğütlüçeşme İstasyonu'nda metrobüse kadar rahatlıkla ulaşabilecek.

Halkalı-Ispartakule etabı genelinde yüzde 74 ilerleme sağladıklarını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule'den devam edecek 67 kilometrelik hatla İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine, oradan da Kapıkule hattına entegre edeceğiz. Halkalı-Çerkezköy Demiryolu Hattımız ulusal demiryolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak " açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, TBM-1 Tüneli ile Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşların İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacaklarını bildirdi. Uraloğlu, "Böylece özellikle sabah ve akşamları işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon insanımız Marmaray üzerinden Halkalı İstasyonu'nda YHT ve yapımına devam ettiğimiz Halkalı-İstanbul Havaalanı hattına, Ataköy İstasyonu'nda Ataköy- İkitelli- Olimpiyat Metrosu'na, Bakırköy İstasyonu'nda Bakırköy-Bağcılar- Kayaşehir Metrosu'na, Kazlıçeşme İstasyonu'nda Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem hattımıza, Yenikapı İstasyonu'nda Yenikapı- Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı ve Yenikapı-Taksim- Hacıosman hatlarına, Söğütlüçeşme İstasyonu'nda metrobüse, Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'na, Üsküdar İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye- Samandıra Metrosu'na, Bostancı İstasyonu'nda Bostancı- Dudullu Metrosu'na ve Gebze İstasyonu'na kadar ulaşacak" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Projesi İlerliyor - Son Dakika

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