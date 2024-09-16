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Yardım malzemesi taşıyan ikinci 'İyilik Gemisi' Sudan'a uğurlandı

Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemi, 3 bin ton yardım malzemesi ile Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek olacak

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen:

"Bu yıl içerisinde 14. yardım gemisini gönderiyoruz"

" Gazze'ye 30 bin ton un daha gönderilecek"

MERSİN - AFAD ve Türk Kızılay iş birliğinde hazırlanan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği 3 ton yardım malzemesi taşıyan ikinci iyilik gemisi 'Seahorse', Mersin'den Sudan'a uğurlandı. Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemi, Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

AFAD koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay, bağışçılar ve paydaşların desteğiyle hazırlanan ve Sudan'a ulaşacak geminin yükü, Sudan'da yaşanan insani krize yanıt vermek amacıyla gıda, çadır, barınma ve battaniye malzemelerinden oluşuyor. Sudan'a hareket eden gemide, 8 bin 500 çadır, 17 binin üzerinde battaniye ve çeşitli barınma malzemeleri, bin tonluk un ve 500 tona yakın gıda kolilerinden oluşan malzemeler bulunuyor.

"3 bin ton yardım malzemesi gönderiyoruz"

Mersin Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Murat Çağrı Erdinçi'in de katıldığı Mersin Limanı'ndaki uğurlama töreninde konuşan AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, bağışçılara teşekkür etti. Bugün yola çıkacak olan geminin, bu yaz gönderilen ikinci yardım gemisi olduğunu söyleyen Taşdelen, ilk yardım gemisinin 19 Temmuz'da Sudan'a ulaştığını ifade etti. 19 Temmuz'da gönderilen ilk geminin 2 bin 500 tondan oluştuğunu hatırlatan Taşdelen, içerisinde gıda, hijyen ve barınma malzemeleri ile ilaçlar bulunduğunu belirtti.

Bugün ise 3 bin tonluk bir yardım malzemesinin gönderileceği bilgisini veren Taşdelen, "Seahorse' adlı gemiyle yaklaşık 18 bin 500 çadır, 17 binin üzerinde battaniye ve çeşitli barınma malzemeleri, bin tonluk un ve 500 tona yakın da gıda kolilerinden oluşan malzemelerimizi şu anda sevk etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.

"Gazze'ye 30 bin ton un daha gönderilecek"

STK'lara ve Türk Kızılayı'na teşekkür eden Taşdelen, "Her zaman olduğu gibi bu gemide de yine muhteviyatını, içeriğini birlikte hazırladık. Biz tabi bunu ilk kez yapmıyoruz. Bu gemi, bu yıl içerisinde gönderdiğimiz 14. gemi. 12 tanesini Mısır'a gönderdik, Gazze'ye ulaştırılmak üzere. Orada da çok büyük yardımlarımız söz konusu. Şu anda Gazze için toplamda 75 bin tonu bulan bir malzeme sevkiyatı yaptık. Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve İçişleri Bakanımızın talimatıyla bu yıl içinde 30 bin ton unun daha Gazze'ye ulaştırılması karara bağlandı. Toplamda 9 sevkiyatta Gazze'ye bunları sevk edeceğiz. Şu anda 5. sevkiyatımızı 13 Eylül tarihi itibarıyla yapmış bulunuyoruz. 10'ar günlük aralarla 4 sevkiyat daha yapıp 30 bin ton unu inşallah Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

Bunun yanında Refah sınır kapısında büyük sıkıntıların söz konusu olduğunu kaydeden Taşdelen, orada da bekleyen malzemeler olduğunu hatırlatarak, "İnşallah oradaki sıkıntıları da aştığımızda tırların üzerinde bekleyen malzemelerimizi yine Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz dünyanın her yerinde din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığın yanında durmaya devam ediyor"

Konuşmasının devamında, "Yakın coğrafyamızda maalesef hepinizin bildiği gibi çok büyük sıkıntılar söz konusu. Hem iç çatışmalar, hem iklim şartları. İşte Sudan'da uzun yıllardır devam eden iç karışıklıklar söz konusu. Bir de bunun üzerine büyük bir kuraklık oldu" diyen Taşdelen, şunları kaydetti:

"Son haziran ayında da sıkı bir yağmur ve onun peşine gelen sellerle boğuşuyor Sudanlı kardeşlerimiz. Biz de bunun üzerine kardeşlerimizin yanında durmak ve onlara yardım ulaştırabilmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Ülkemiz bu anlamda dünyanın her yerinde din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığın yanında durmaya devam ediyor. Allah bize bunun koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak için görev nasip etti, biz de bu görevi yerine getiriyoruz. Yine STK'larımızın hayırlarıyla beraber inşallah bu malzemeleri bu coğrafyalarda, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz."

Yakın tarihte Bangladeş'te de büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Taşdelen, "Ülkenin yüzde 20'si sular altında kaldı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oraya göreve gittik. 12 gün boyunca Bangladeşli kardeşlerimize de hem hijyen hem de gıda kolileri dağıtma durumunda olduk. Türkiye olarak 50 binin üzerinde paket dağıtımı gerçekleştirdik. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Allah bizi afetlerden korusun, sakınsın. Ama başımıza geldiğinde de bu dayanışmayı göstermeyi bize nasip etsin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yardım gemisi, yapılan dualar eşliğinde Sudan'a gitmek üzere Mersin Limanı'ndan hareket etti.