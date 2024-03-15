Kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Hırka-i Şerif'in muhafaza edildiği tarihi cami havadan görüntülendi
İSTANBUL - Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyarete açılan Hırka-i Şerif'i, ziyarete gelen vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan 1851 yılından bu yana kutsal emanetin muhafaza edildiği Hırka-i Şerif Camii havadan görüntülendi.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Peygamber Efendimizin emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri'nin 58. ve 59'uncu kuşak torunu Barış Samir tarafından, büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete hazırlandı. Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk Cuma günü dualarla ziyarete açıldı. Törene, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Hırka-i Şerif Camii İmam Hatibi Recep Köksal'ın Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açılış konuşması gerçekleştirdi. Hırka-i Şerif Camii'nin bahçesinde düzenlenen törende gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra kutsal emanet ziyaret edilmeye başlandı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Hırka- Şerif'i gören bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, kutsal emanetin muhafaza edildiği Hırka-i Şerif Camii havadan görüntülendi.
"Maneviyat dolu bir görev"
Hırka-i Şerif'in ziyarete açılışının ardından konuşan Veysel Karani'nin 59. kuşak torunu Barış Samir, "Her sene olduğu gibi teknik hazırlıklarımızı yaptık. Bu sene biraz daha farklıydı. Vitrinin altındaki iklimlendirme cihazımızı tamamen yeniledik. Alarmlar, kameralar, bütün teknik donanımlar yenilendi. Halılarımız yıkandı. Temizliğimiz yapıldı. Personel alımı yapıldı. Çünkü her Ramazan'da biz yaklaşık 30 personel işe alıyoruz. Onlarla birlikte bu ziyaret güzergahının akışı gerçekleşiyor. Bizim hazırlıklarımız tamamdı, vatandaşlarımız da geldi. Gayet güzel, biz çok mutluyuz. Hırka-i Şerif bize verilmedi, emanet edildi. Biz emanet olarak görüyoruz. Kimse sahibi olamaz. Hem zor bir görev ama çok da şerefli bir görev. Maneviyat dolu bir görev. Onun için her Ramazan'da koşa koşa geliyoruz. Çok şükür ziyarete açtık. İnşallah bu sene de çok daha fazla vatandaşımız ziyaret gelir ve peygamber Efendimizin mübarek emanetiyle buluşur. He yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi oluyor. Sizin vasıtanızla bir noktayı duyurmak istiyorum. Seçim günü Hırka-i Şerif ziyareti öğle namazından sonra başlayacak. Sadece o zaman yarım gün bir aramız olacak. Onu da sizin aracılığınızla duyurmuş olalım" dedi.
"Veysel Karani anne sözünü dineldi, Peygamber hırkasını giydi"
Kutsal emaneti ziyaret eden Seracettin Yamar, "Buraya 3 gün önce geldim. Bana dediler ki; 'Cuma günü, Veysel Karani Hazretleri'nin 59. kuşak torunu açılışını yapacak'. Allah tüm İslam alemine böyle hayırlı evlatlar nasip eylesin. Anneler çocuklarına, helal süt emzirsinler ki çocuklarına böyle Peygamber hırkası giydirebilsinler. Veysel Karani anne sözünü dinledi, Peygamber hırkasını giydi" ifadelerini kullandı.
"Hırka-i Şerif'te çocuğumuz olsun diye dua etmişler, ben olmuşum"
Hırka-i Şerif'i ziyaret ederken gözyaşlarını tutamayan Muzaffer Çeşme ise, " O bambaşka. Herkes hissetsin istiyorum. Onun maneviyatı güzel. Onun kokusu güzel. Annem ve babam beni buraya adadı. Hırka-i Şerif'te çocuğumuz olsun diye dua etmişler, ben olmuşum. Onun için ben her sene gelirim. Evlatlarım da, torunlarım da gelir. Bütün dünyayı Hırka-i Şerif'i ziyarete davet ediyorum" diye konuştu.
"Peygamber Efendimizin bir parçasını görme arzusuyla gece hiç uyumadık"
Her sene açılışa katıldığını belirten Fatma Nur Yaman, "Sadece Ramazan'da olduğu için bizim için çok kıymetli. Efendimiz, bir parçasını Veysel Karani Hazretleri'ne hediye etti, oradan bize ulaştı. Onun hırkasını görebilmek tarifsiz. Peygamber Efendimizin bir parçasını görme arzusuyla gece hiç uyumadık. Sabaha kadar onu düşündük. Geldik, buradayız Elhamdülillah. Her sene geliyoruz çok şükür" şeklinde konuştu.
Öte yandan Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyaretçilerle buluşacak. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimde öğle namazının ardından ziyaret edilebilecek. 5 Nisan 2024 Kadir Gecesi'nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00'a kadar devam edecek. Arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.
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