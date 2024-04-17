Master Chef'i aratmayan yarışma: Liseli şefler hünerlerini sergiledi
KAYSERİ - Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması'na 4 ilden katılan liseli şefler birincilik için yarıştı.
Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat illerinde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümünde okuyan öğrenciler katıldı. Yarışmada 4 ilden her biri 3 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşan toplam 13 ekip katıldı. Toplam 90 dakika süreleri olan yarışmacılar bölgesel yemeklerini en lezzetli ve hızlı şekilde hazırlayarak, birinci olmak için hünerlerini sergiledi.
Yarışmanın İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Dalyan, "Bugün yarışmalarımızın 3. günündeyiz. İlk gün Eskişehir'deydik, dün Konya'da bugün de Kayseri'deyiz. Türkiye genelinde yaklaşık 450 okulun katıldığı ulusal bir yarışma planladık ve şu ana kadar sorunsuz bir şekilde keyifli ve heyecanlı devam ediyor. Çocukların heyecanını gördükten sonra biz de heyecanlanıyoruz ve keyif alıyoruz. Bakanlığımız bu yarışmayı hazırlarken Türk mutfağının tanıtımını önce ulusal anlamda sonra da uluslararası anlamda tanıtımını sağlamayı amaçlayan bir yarışma. Önümüzdeki yıllardan itibaren amacımız bu yarışmayı uluslararası düzeyde diğer ülkeleri katarak mutfağımızı tanıtma amaçlı yapmak. Bunun haricinde özellikle öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve yöneticilerimizin bu yarışmaya çok iyi hazırlandıklarını gördük. Bakanlığımız da bundan çok memnun kaldı. Normalde 15 okul başvurmuştu ama çoğunluğu özel sebeplerden dolayı katılamadı. Bugün 13 okul var. Kayseri bölgesinde Sivas'tan, Nevşehir'den, Yozgat'tan ve bir de Kayseri'nin kendi okulu var. Yarışmamız başladı ve 1 buçuk saat sürecek. Bu süre zarfında tatlı, ana yemek ve çorba servis edecek çocuklar. Bir okulda her grupta 3 öğrenci ve 1 danışman öğretmen var. Danışmanlarımız yarışma başlayana kadar çocuklarımızın başındaydı. Her okul katıldığı yörenin ve ilin yemeği ile katılmak zorunda yarışmaya. 7 bölgede her bölgeden 4'er ilden toplam 28 tane birinciyi 4 Mayıs'ta İstanbul'a büyük finale davet edeceğiz. Orada da Türkiye birincisini belirleyeceğiz" dedi.
Kayseri Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yarışmaya ana yemek dalında katılan Melek Korkmazyiğit ise, "Öncelikle yarışan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Biz bugün Kayseri olarak purov mantısı yapacağız. Bunu da salamura peynir ile yapıyoruz. Sonrasında da pişirme kabına ekleyip ocak üzerinde yavaşça pişiriyoruz. Üstüne salçamızı ekleyip suyunu ilave ettikten sonra yavaş yavaş ateş üzerinde pişiyor. Sonrasında da sunuma hazır hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 7 bölgesinde toplam 28 okulun yarışacağı yarışmada seçilen birinciler ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da finalde yarışacak.
Son Dakika › Genel › Liseli şefler hünerlerini sergiledi - Son Dakika
Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, bayram boyunca 303 ekip ve 105 araçla bölgede görev yapacak. SCADA sistemiyle ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetleri kontrol edilecek. Saha ekipleri kesintileri engellemek ve enerji sürekliliğini sağlamak için çalışacak.
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama işletmeleri istedikleri doluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla rezervasyonlar yüzde 20 düşüş gösterdi. İşletme sahipleri bayrama 2-3 gün kala umutlu olduklarını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yılki Çin-ASEAN Fuarı'na (CAEXPO) Özel Ortak Ülke olarak katılacağını duyurdu. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir ülke olan BAE, fuarda kendi ulusal pavyonunu da kuracak. Bu yıl, Çin ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin 40. yıldönümü kutlanıyor. CAEXPO'nun düzenlendiği Guangxi bölgesi, Çin'in dışa açılımı ve ASEAN ülkeleriyle işbirliği için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.
Seçimde beklediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurultayda aday olmayacağını açıkladı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda bayramların esnaf için sadece ticari bir fırsat olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve kültürel öneme sahip özel günler olduğunu belirtti. Palandöken, esnaf ve sanatkarlara bol ve bereketli işler, artan kazançlar diledi ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 118 kişi yakalandı. Çalışmalar sonucunda çok sayıda silah, mermi ve çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatan iş yerlerine ve kumar oynayanlara da adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 27 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 240 adet kol saati, 18 adet güneş gözlüğü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Yakalanan kişilere gerekli yasal işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 30 operasyon düzenledi ve 65 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için mücadelenin devam edeceğini belirtti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan seçimlerde kazanan ve kaybeden aileler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga taşlı ve sopalı bir şekilde gerçekleşti.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0040 liradan, avro 34,6830 liradan haftaya başladı. Doların satış fiyatı 31,9480 liradan 32,0040 liraya yükseldi. Avronun satış fiyatı ise 34,5710 liradan 34,6830 liraya yükseldi.
Google, Android uygulamasının tasarımında değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Şirket, arama sırasında alt gezinme çubuğu dahil olmak üzere yeni tasarımlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor. Google uygulamasının son test sürümünde, arama çubuğunun alt gezinme çubuğunun bir parçası olacağı ortaya çıktı. Bu değişiklikler, Android için arama ve gezinmeyi daha rahat hale getirecek gibi görünüyor.
Android cihazlarda bulunan Circle to Search özelliği, bildirim çubuğunda çalışmamakta ve metinleri kopyala-yapıştır yöntemiyle eklemeye izin vermemektedir. Bu sorunun çözümü için ilerleyen güncellemeler beklenmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?