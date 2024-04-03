Mazbatasını alan CHP'li Başkan Zeyrek görevi devraldı
MANİSA - Mahalli İdareler Seçimleri sonrası CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, Manisa Adalet Sarayında düzenlenen mazbata töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesine giderek görevi MHP'li eski başkan Cengiz Ergün'den devraldı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Manisa Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, mazbatasını Manisa Adliyesi'nde düzenlenen törenle aldı. İl Seçim Kurulu Müdürü İbrahim İltek elinden mazbatasını alan Zeyrek'e partililer alkışlayarak destek verdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, mazbatasını almasının ardından kurmaylarıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesine gelerek, görevi eski Başkan Cengiz Ergün'den devraldı. Devir teslim törenine CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, parti teşkilatları, ilçe başkanları ve çok sayıda Manisalı vatandaş katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesine gelmesiyle birlikte belediye binası önünde coşkuyla, alkışlarla ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Zeyrek, eski Başkan Cengiz Ergün'den görevi devralmak üzere başkanlık makamına geçti.
Başkan Zeyrek'i tebrik ederek, başarı dileklerini ileten Cengiz Ergün, koltuğu devretti. Manisa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Cengiz Ergün, "Ben mevcut değerli kardeşimizi seçimde göstermiş olduğu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bize oy vermiş vermemiş bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. 15 yıl Manisa'ya hizmet etmiş biri olarak bizlere bugüne çıkaran Rabbime şükürler olsun. Tabii ki koltuklar kimseye baki değil. Bugün varız, yarın yokuz, bunu hep söyledik. Sonuçta bir araya gelecek. O açıdan ben bundan sonraki süreç yeni başkana, Manisa'nın büyükşehir belediye başkanına, vatandaşlardan almış olduğu destekle seçilmiş başkana başarılar diliyorum" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Bize oy atan ve atmayan herkese eşitliği getirecek ve herkesin derdini dinleyecek, herkesin derdine derman olmaya çalışacak bir Ferdi Zeyrek göreceksiniz 5 yıl boyunca. 5 yıl boyunca Manisa Büyükşehir Belediyesinin kapıları Manisa'mda yaşayan herkese açık olacak ve bu kapıdan giren, derdini anlatan herkese de yetebilecek ekibe ve hizmet aşkına sahip olan biriyim. 74 yıllık bir hayaldi. Bu hayalimi partim adına gerçekleştirmenin vermiş olduğu onur ve gururu içerisindeyim. Genel Başkanımın bize vermiş olduğu bu zorlu görevi, Onun da yüzünü yere eğdirmeden Manisa Büyükşehir Belediyesine Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını taşımak ayrıca gurur vermekte" dedi.
"Ulaşılabilir bir belediye başkanı olduğumuzu göreceksiniz"
Tüm Manisalılara teşekkür ederek sözlerini noktalayan Zeyrek, şunları söyledi:
"Bundan sonraki yapacağımız hizmetlerde, atacağımız her imzada 1,5 milyon kişiyi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeterek ve onların vebalini taşıyarak hizmet edeceğime ve bunun altına bu şekilde imza atacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. İlerleyen günlerde şeffaf bir belediyeciliği göreceksiniz Manisa'mda. Artık sitemizden bütün her şeyi, her ay nasıl kontrat edildiğini, ulaşılabilir bir belediye başkanı olduğumuzu göreceksiniz. Bizi destekleyen tüm hemşehrilerime ve bize destek vermese de gönlü bizimle olan tüm hemşehrilerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun"
Konuşmaların ardından alkışlarla koltuğu devralan Başkan Zeyrek, eski Başkan Cengiz Ergün'ü de çiçekle uğurladı.
Son Dakika › Genel › Mazbatasını alan CHP'li Başkan Zeyrek görevi devraldı - Son Dakika
ASELSAN tarafından üretilen yaka kamerası, suçlular ve suça karışan araç plakalarını anında tespit ediyor. ODAKAN yaka kamerası, yerli ve milli ürünler sayesinde güvenlik güçlerine son teknolojiyle buluşma imkanı sağlıyor. Kamera, anlık tarama yaparak aranan suçluları veya suça karışmış araç plakalarını sahada görevli güvenlik güçlerine bildiriyor. Ayrıca, yaka kamerası dayanıklı yapısıyla olumsuz hava koşullarında dahi çalışabiliyor ve yerli yapay zeka algoritmaları kullanılarak geliştirilebilir özelliklere sahip.
Ankara'dan Kastamonu'ya dönen Metehan Gökçen, devlet desteğiyle koyun yetiştiriciliği yaparak gelirini üç katına çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayesinde köyden kente göçü önlemek, kırsal gelir kaynaklarını artırmak ve istihdam sağlamak amaçlanıyor. Gökçen, 100 koyunla başladığı işini sevgiyle yaparak başarıya ulaştı ve yeni projelerle koyun üretimini geliştirmeyi hedefliyor.
Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yarısı hibe desteği ile kurulan Çeltik Kurutma Tesisi ilk denemeyi gerçekleştirdi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, tesisin Düzceli çiftçilere büyük katkı sağlayacağını belirtti. Tesis, çeltik üreticilerine kolaylık sağlayacak ve maliyetlerin düşmesi ile üretimin artmasını hedefliyor.
Okmeydanı'nda bir şahıs tetikçi tutup husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenletti. Saldırı anı kameralara yansırken olaydan sonra üstünü değiştiren tetikçi ve onu azmettirenler, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Tetikçi, olaydan sonra bindiği taksiyle seyrederken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 61 milyon seçmen oy kullanacak. Seçimde 34 siyasi parti yarışacak ve ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak ve oy verme saatleri de belirlendi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında Davutlar Mahallesi'nde ikinci mitingini yaparak, hizmetlerini ve gelecek planlarını anlattı. Başkan Günel, Davutlar'a doğal gaz müjdesi verdi ve AKP'nin adayına yönelik eleştirilerde bulundu. Ayrıca, 31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin geleceği için önemine dikkat çekti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılanlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyarette yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi ve dernek üyelerinin taleplerini dinledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trisome Oyunları'nda cimnastik branşında dünya şampiyonu olan Selin Naz Özcan'ı tebrik etti. Özcan, Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Bakan Göktaş, Özcan'ı havalimanında karşılayarak başarılarının devamını diledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nda yapılan düzenleme çalışmalarını inceledi. Mesire alanı içerisinde piknik üniteleri, çocuk oyun alanları, macera parkı, kır lokantası ve basketbol sahası yer alacak. Çalışmaların birinci etabı 15 Mayıs'ta tamamlanarak hizmete sunulacak.
Ankara'da çalıştığı işinden ayrılan genç, Kastamonu'da devlet destekli koyun yetiştiriciliği yaparak gelirini üç katına çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje sayesinde köyden kente göçü önlemek, kırsal gelir kaynaklarını arttırmak ve kırmızı et açığını kapatmak amaçlanıyor. Genç çiftçi, projeden aldığı 100 koyunla başladığı işini geliştirmek için yeni projeler hazırlıyor.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin teşvikte 5. bölge statüsüne getirilmesini talep ederek Organize Sanayi Bölgeleri dışında kalan fabrikaların da aynı statüde değerlendirilmesinin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Mehmet Şimşek ise Düzce hakkındaki öngörüleri ve genel ekonomik politikalar hakkında bilgiler verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?