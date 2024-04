Genel

Mazbatasını alan CHP'li Başkan Zeyrek görevi devraldı

MANİSA - Mahalli İdareler Seçimleri sonrası CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, Manisa Adalet Sarayında düzenlenen mazbata töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesine giderek görevi MHP'li eski başkan Cengiz Ergün'den devraldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Manisa Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, mazbatasını Manisa Adliyesi'nde düzenlenen törenle aldı. İl Seçim Kurulu Müdürü İbrahim İltek elinden mazbatasını alan Zeyrek'e partililer alkışlayarak destek verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, mazbatasını almasının ardından kurmaylarıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesine gelerek, görevi eski Başkan Cengiz Ergün'den devraldı. Devir teslim törenine CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, parti teşkilatları, ilçe başkanları ve çok sayıda Manisalı vatandaş katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesine gelmesiyle birlikte belediye binası önünde coşkuyla, alkışlarla ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Zeyrek, eski Başkan Cengiz Ergün'den görevi devralmak üzere başkanlık makamına geçti.

Başkan Zeyrek'i tebrik ederek, başarı dileklerini ileten Cengiz Ergün, koltuğu devretti. Manisa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Cengiz Ergün, "Ben mevcut değerli kardeşimizi seçimde göstermiş olduğu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bize oy vermiş vermemiş bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. 15 yıl Manisa'ya hizmet etmiş biri olarak bizlere bugüne çıkaran Rabbime şükürler olsun. Tabii ki koltuklar kimseye baki değil. Bugün varız, yarın yokuz, bunu hep söyledik. Sonuçta bir araya gelecek. O açıdan ben bundan sonraki süreç yeni başkana, Manisa'nın büyükşehir belediye başkanına, vatandaşlardan almış olduğu destekle seçilmiş başkana başarılar diliyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Bize oy atan ve atmayan herkese eşitliği getirecek ve herkesin derdini dinleyecek, herkesin derdine derman olmaya çalışacak bir Ferdi Zeyrek göreceksiniz 5 yıl boyunca. 5 yıl boyunca Manisa Büyükşehir Belediyesinin kapıları Manisa'mda yaşayan herkese açık olacak ve bu kapıdan giren, derdini anlatan herkese de yetebilecek ekibe ve hizmet aşkına sahip olan biriyim. 74 yıllık bir hayaldi. Bu hayalimi partim adına gerçekleştirmenin vermiş olduğu onur ve gururu içerisindeyim. Genel Başkanımın bize vermiş olduğu bu zorlu görevi, Onun da yüzünü yere eğdirmeden Manisa Büyükşehir Belediyesine Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını taşımak ayrıca gurur vermekte" dedi.

"Ulaşılabilir bir belediye başkanı olduğumuzu göreceksiniz"

Tüm Manisalılara teşekkür ederek sözlerini noktalayan Zeyrek, şunları söyledi:

"Bundan sonraki yapacağımız hizmetlerde, atacağımız her imzada 1,5 milyon kişiyi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeterek ve onların vebalini taşıyarak hizmet edeceğime ve bunun altına bu şekilde imza atacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. İlerleyen günlerde şeffaf bir belediyeciliği göreceksiniz Manisa'mda. Artık sitemizden bütün her şeyi, her ay nasıl kontrat edildiğini, ulaşılabilir bir belediye başkanı olduğumuzu göreceksiniz. Bizi destekleyen tüm hemşehrilerime ve bize destek vermese de gönlü bizimle olan tüm hemşehrilerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun"

Konuşmaların ardından alkışlarla koltuğu devralan Başkan Zeyrek, eski Başkan Cengiz Ergün'ü de çiçekle uğurladı.