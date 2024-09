Sarıkamış'ta Ayı Kaşınma Anı

Genel

Sarıkamış'ta ayının kaşınma anı kamerada

KARS - Sarıkamış'ta boz ayının dans edercesine kaşınması cep telefonuyla kaydedildi.

Boz ayılarıyla meşhur Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayıları günü birlik görmek mümkün, şehir merkezine sık sık inen ayılardan bir tanesi yol kenarındaki bariyerlere sürtünerek kaşınması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.

Sarıkamış'ta ikametgah eden Faruk Erdoğru, karayolunda seyir halinde ilen karşılaştığı ayının kaşındığını görünce aracını park ederek o anları cep telefonuyla kaydetti.

Erdoğdu'nun kaydettiği görüntülerde yol kenarında bulunan bariyerlere ayının dans edercesine kaşınması yer alıyor. Boz ayı bir süre kaşındıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.