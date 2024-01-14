9 şehidimiz için İstanbul\'daki camilerde sabah namazında dua edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi.

ERBAŞ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 Ocak Pazar (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nden katılacağız inşallah.

"YÜCE RABBİMİZ KAHRAMAN ORDUMUZU MANSUR VE MUZAFFER EYLESİN"

Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin" dedi.

VATANDAŞLAR EYÜPSULTAN CAMİİ'NE AKIN ETTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti. İçeride yer bulamayan vatandaşlar soğuk havaya rağmen avluya serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.