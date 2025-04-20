Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor - Son Dakika
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Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

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Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, abisinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sırrı Süreyya Önder'in durumunun stabil gitmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ali Önder, zor bir ameliyat sürecinin olduğunu ifade etti.

20.04.2025 17:16
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Hastanede tedavisi devam Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, "Takdir Allah'ın diyoruz. Tabii durumun şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Saatler süren bir ameliyata alınan Önder, hastanedeki tedavisi devam ediyor.

KARDEŞİNDEN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, abisinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. "Zor bir ameliyat söz konusu" diyen Ali Önder, "Bir risk her zaman için var. Bu manada takdir Allah'ın diyoruz. Tabii durumun şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor. Çünkü vücudun dilenmesi, organları dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURADA BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ"

Yoğun bakımda abisinin yanına girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Önder, "Burada bir mucize gerçekleştirildi. Hocalarımız resmen iğne ile kuyu kazdılar. Böylesine bir emekle geri döndürülen bu hastaya üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Hastane ortamındayız ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin ben görmesem de olur. Hocaların verdiği haberlerle yetiniyorum. Biran önce iyileşsin aramıza dönsün hep birlikte görelim" diye konuştu.

AMELİYATI 12 SAAT SÜRMÜŞTÜ

15 Nisan'da rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söylenmişti. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alınmış, ameliyat yaklaşık 12 saat sürmüştü.

Önder, ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder'in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu ifade edilmişti.

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Hastanenin ameliyattan soran yaptığı açıklamasında , Önder'e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldığı anlatılarak, aort damarında yırtık tespiti yapıldığı ifade edildi. "Takiben 23.05'te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur." denilen açıklamada, "Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır." denilmişti.

BY-PASS YAPILDI, AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Hastane açıklamasında ayrıca Önder'in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı, aort kapağının değiştirildiği ifade edilirken; şu ifadeler kullanılmıştı: "Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."

Kardeşi Sırrı Süreyya Önder\'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bir rüya null:
    açıklamaları bile pkk ağzıyla...olumlu süreç devam ediyormuş... 3 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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