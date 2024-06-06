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Son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan SF-260D tipi bir eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını ve olayın meydana geliş sebebinin kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını belirterek, "Elim kazada şehit olan iki kahraman pilotumuza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ile sürdürdüğünü aktaran Tuğamiral Aktürk, "Operasyonlar ile son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar 521'i Irak'ın, 630'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 151'e ulaşmıştır. Ayrıca, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan

1 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur" diye konuştu.

"Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 58 bin 292 olmuştur"

Hudut hattının teknolojik vasıtalarla desteklendiğini ve fiziki güvenlik tedbirleri ile korunduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 344 şahıs yakalanmıştır. Bin 343 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 5'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 58 bin 292 olmuştur" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde iki ülke Genel Kurmay Başkanları, Arnavutluk'ta icra edilen 17. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısında bugün ikili bir görüşmenin gerçekleşeceğini belirten Aktürk, Milli Savunma Üniversitesinden bir heyetin Yunan Milli Savunma Kolejini 6-9 Haziran tarihleri arasında ziyaret edeceğini kaydetti.

"Hem insan haklarına hem de uluslararası hukuka aykırı olan bu trajedi kanıksanmamalıdır"

Bölgede kalıcı barışın sağlanması için Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşması gerektiğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "7 Ekim'den bu yana insanlık dışı saldırılarıyla 37 bin masum Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail; her türlü yaşam hakkını ellerinden aldığı Filistin halkını açlığa mahküm ederek topraklarını terk etmeye zorlamaktadır. Hem insan haklarına hem de uluslararası hukuka aykırı olan bu trajedi kanıksanmamalıdır. Uluslararası toplumun desteği ile Filistin'in bir devlet olarak tanınması ve söz sahibi olması bölgesel istikrar ve kalıcı barış için olmazsa olmazdır. Temennimiz, ateşkes görüşmelerinin zaman kazanmak adına söylemlerde kalmamasıdır" ifadelerine yer verdi.

NATO Kosova Gücü ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görev yapan birliğin, 01 Mart'ta başladığı görevini başarıyla tamamlayarak 01 Haziran'da "Çok Uluslu Tabur"a devrettiğini aktaran Aktürk, söz konusu birliğin geri intikali 7 Haziran tarihi itibarı ile tamamlanacağını söyledi.

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini dile getiren Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı, DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı ile BAZNA Mühimmatlı Mini Dron'un muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" dedi.

"Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz"

MSB tarafından personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"25 bin uzman erbaş alımı kapsamında, 3 Haziran'da başlayan 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini' başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecektir. Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağı

MSB kaynakları, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan SF-260D tipi uçağın düşme nedeninin teknik bir arıza olup olmadığına dair sorulara şu cevabı verdi:

"Söz konusu uçağımız, bizim pilotaj eğitimlerinde kullandığımız başlangıç seviyesindeki temel eğitim uçağıdır. Uçağımız Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılan rutin fabrika seviyesi bakım faaliyetini müteakip 4 Haziran 2024 tarihinde 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu için havalanmıştır. Şehit verdiğimiz her iki Pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02'de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır."

Suriye'nin kuzeyindeki sözde yerel seçimler

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılmak istenen sözde seçimlerle ilgili sorular üzerine, "Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz" dedi.

"Takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir"

MSB kaynakları, ABD'den alınacak F-16 uçaklarında son durumun ne olduğuna ilişkin sorulara, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir" yanıtını verdi.