Sude Vardar Mezuniyet Töreninde Anıldı - Son Dakika
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Sude Vardar Mezuniyet Töreninde Anıldı

27.05.2025 19:52
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Sude Vardar anıldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da üniversitesi mezuniyet töreninde büyük vefa

6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybeden genç kız unutulmadı

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi 90'ıncı dönem mezuniyet töreninde 6 Şubat Depremi'nde enkaz altında kalarak Hatay'da hayatını kaybeden fakültenin öğrencisi Sude Vardar'ın dönem birincisi arkadaşının konuşmasında duygusal anlar yaşandı. Vardar'ın sahneye davet edilen ailesine de günün anısı için belge verildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi 90'ıncı dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Avcılar'daki kampüste düzenlenen törene, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Veteriner Hekim Ali Eroğlu ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından mezun öğrencilerin hatıra fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterimi yapıldı.

Duygusal anlar yaşandı

Tören sırasında 90. dönem birincisi Gözde Mertoğlu'nun konuşması sırasında, 6 Şubat'ta deprem sırasında Hatay'da hayatını kaybeden dönem arkadaşı Sude Vardarlı'yı yaptığı konuşma sırasında anmasıyla duygusal anlar yaşandı. Mertoğlu, arkadaşı Vardarlı'yı göz yaşları içinde anarken, törene katılan ailesine de günün anısı için belge takdim edildi.

Dönem birincisi Gözde Mertoğlu konuşmasında, "Kalbimde büyük bir eksikle buradayım. Bu kararı tek başıma almamıştım. Sınıf arkadaşım dostum canım Sude'm ile birlikte almıştık. Onu hepimizi derinden sarsana 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Hatay'da kaybettik. O gün yalnızca bir arkadaşını değil, bir hayali bir gülümsemeyi bir neşeyi ne olursa olsun her zaman yanımda olan bir kalbin sıcaklığını yitirdim. Sude derslerindeki başarısı, hayvanlara duyduğu sevgiyi, mesleğe olan tutkusu ile şu an bu kürsüde olmayı en çok hak edenlerden birisiydi. Bugün buradan ben konuşuyorsam biliyorum ki Sude'nin sesi ve kalbi ile birlikteyim. Bu diploma sadece benim değil onunda hayalinin, emeğinin bir parçası" dedi.

"Sizler veteriner hekimlik gibi zor bir eğitim ve öğretimi başardınız"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Veteriner Hekim Ali Eroğlu Mezuniyet programına katılımından dolayı memnuniyetini dile getirerek, " Meslek ailemize katılan meslektaşlarımızı tebrik ediyorum mesleğimize hoş geldiniz diyorum. Onları yetiştiren bugüne getiren değerli hocalarımıza şükranlarımızı sunuyor fedakar ailelerini kutluyorum. Bu vesile cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve istiklal kahramanlarımızı bir kez daha saygı, huzur, şükran ve minnetle anıyorum. Sude kızımızın ailesine sabırlar diliyorum. 41 meslektaşımız 6 Şubat Depremi'nde maalesef hayatlarını kaybettiler. Onları da Sude'yi de rahmetle anıyorum mekanları cennet olsun inşallah. Veteriner hekimlere dönük şiddeti her platformda dile getirdiğimiz gibi lanetliyorum. Talebimiz beklentimiz ve mücadelemiz bu saldırıların son bulması ve bir daha yaşanmamasıdır. Sizler veteriner hekimlik gibi zor bir eğitim ve öğretimi başardınız. Sevinçlisiniz bundan sonra hayatınızın başka bir bölümü başlamış bulunuyor. Bundan sonra ne olacak ? Bir hekim olarak meslek yemininize sadık kalarak mesleğinizi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum ve hepinize başarılar diliyorum. Okul bitince öğrenim ve bilim bitmiyor. Bilimsel gelişmeleri takip ederek kendinizi geliştirmeniz bilginin her türlüsüne yaklaşmaya gayret etmeniz ve hayat mektebini de başarmanız gerekiyor. Olumlu ya da olumsuz geleceği şekillendiren bugün yaptıklarınızdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sude Vardar Mezuniyet Töreninde Anıldı - Son Dakika

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