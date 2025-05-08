TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: "Bu milletin ayağa kalkması lazım ve bunu başaracak olan gençlerdir" - Son Dakika
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TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: "Bu milletin ayağa kalkması lazım ve bunu başaracak olan gençlerdir"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: "Bu milletin ayağa kalkması lazım ve bunu başaracak olan gençlerdir" "Ecdadımızın izinden giderek büyük bir millet olduğumuzu hatırlayalım" Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bu milletin ayağa kalkması lazım ve...

08.05.2025 15:26
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TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: "Bu milletin ayağa kalkması lazım ve bunu başaracak olan gençlerdir"

"Ecdadımızın izinden giderek büyük bir millet olduğumuzu hatırlayalım"

KAYSERİ - Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bu milletin ayağa kalkması lazım ve bunu başaracak olan gençlerdir" dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen TÜGVA Yaz Okulu Türkiye Lansmanı'na katıldı. Programda konuşan Bilal Erdoğan, "TÜGVA, bu toprakları bize vatan yapan değerleri, nesilden nesle aktarmanın çalışmasını mücadelesini veriyor. Yani biz Türk'üz, Müslümanız, Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş faydasında birleşmişiz yaşıyoruz. Peki bizim şundan bundan ne farkımız var? Amerikalıdan, Avrupalıdan, Afrikalıdan, Hintliden, Çinliden ne farkımız var değil mi? İşte bizim inancımız, bizim kültürümüz, bizim değerlerimiz, bizim tarihimiz, bizim geçmişteki atamız ecdadımız büyük isimlerimiz. Onları tanıyalım, onların izinde gidelim. Onların inşa ettiği büyük medeniyeti yeniden inşa edelim. Yeniden büyük millet olduğumuzu hatırlayalım. Bütün kılcal damarlarımıza varıncaya dek biz şanlı bir ecdadın, şanlı bir geçmişin taşıyıcılarıyız bilincini kazanalım. Ancak bu şekilde yeniden aydınlık, yeniden büyük bir geleceği inşa edebiliriz" dedi.

"Dünyadaki zulümlerin son bulması için Türk milletinin ayağa kalkması gerekiyor"

Erdoğan, dünyadaki zulümlerin son bulması için Türk milletinin ayağa kalkması gerektiğini ve bunu da gençlerin başaracağını söyleyerek, "Dünyada gençler Gazze'de, Filistin'de neler olduğunu takip ediyor musunuz? Bu zulümlerin bitmesini Amerika, Avrupa sağlayabiliyor mu? Böyle bir derdi var mı? Yok. O zaman bu zulümleri bitirecek bu yüce milletin çok daha güçlü olması lazım. Çevremizde devamlı savaşlar, devamlı çatışmalar, dünyanın dört bir yanında zulümler, huzursuzluklar. Bunların son bulması için bu milletin yeniden ayağa kalkması lazım ve bunu başaracak olan nesil Allah'ın izni ile sizlersiniz gençler. İşte bu ruhu inşallah yaşatmak için bu çalışmaları yapan Türkiye Gençlik Vakfımıza, yöneticilerine, teşkilatlarında görev yapan arkadaşlarıma, gönüllülere ve TÜGVA'mızı destekleyen hayırseverlerimize, bütün kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yaz inşallah 300 bin ortaokul gencimizle yapacağımız yaz okullarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, TÜGVA yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: 'Bu milletin ayağa kalkması lazım ve bunu başaracak olan gençlerdir' - Son Dakika

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