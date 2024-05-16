Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nda hedefler başarıyla vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nda hedefler başarıyla vuruldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 'Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nda, Azerbaycan, Katar, Polonya, Slovakya, Romanya, Suudi Arabistan gibi ülkelerin katılımıyla gerçek mühimmat kullanılarak başarılı atışlar gerçekleştirildi. Tatbikatta jet uçakları, Havadan İhbar Kontrol Uçağı, ulaştırma uçakları, İnsansız Hava Aracı ve helikopterler kullanıldı. Ayrıca, T70 Genel Maksat Helikopteri ve Katar Hava Kuvvetleri'ne ait Apache helikopterleri de tatbikatta yer aldı. Tatbikatta gerçeğe yakın harekat ortamında konvoy koruma, yakın hava desteği, yaralı tahliyesi, paraşütle atlama ve düşman bölgesinden personel kurtarma görevleri gerçekleştirildi. Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve İleri Harekat Kontrolörü Ekibi tarafından işaretlenen hedefler başarıyla vuruldu. Tatbikata katılan ülkeler kendi bayraklarını açarak birlikte fotoğraf çektirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

16.05.2024 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nda hedefler başarıyla vuruldu

KONYA - Türkiye'nin ev sahipliğinde, gerçek mühimmatın kullanıldığı "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı" Konya'da gerçekleşti.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığının Atış Sahası'nda yapılan tatbikata Azerbaycan, Katar, Polonya, Slovakya, Romanya, Suudi Arabistan katıldı. Gözlemci ülkeler ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Etiyopya, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti Kuzey Makedonya, Libya, Malezya, Mısır, Moğolistan, Portekiz, Ürdün, Tunus, Umman Tatbikatta gözlemci statüsünde bulundu.

Gerçeğe yakın harekat ortamında gerçekleştirilen, personel kurtarma görev kuvveti unsurlarının katıldığı tatbikatta, jet uçakları, Havadan İhbar Kontrol Uçağı (HİK), ulaştırma uçakları, İnsansız Hava Aracı ve helikopterler kullanıldı. Ayrıca T70 Genel Maksat Helikopteri ile Katar Hava Kuvvetleri unsurlarına ait Apache helikopterleri de tatbikatta yer aldı.

Atış sahasında konvoy koruma, yakın hava desteği, bölgeden yaralı tahliyesi, paraşütle atlama ve düşman bölgesinden personel kurtarma görevleri gerçekleştirildi. Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve İleri Harekat Kontrolörü Ekibi tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Bu sahneler, atış sahasındaki gözlem kulesinden dikkatle izlendi. Askeri personelin düşman tehlikesinden kurtarılmasının ardından hava unsurlarınca, belirlenen hedefler başarıyla vuruldu.

Daha sonra havalanan helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Askeri personelin düşman tehlikesinden kurtarılmasının ardından hava unsurlarınca, belirlenen hedefler başarıyla vuruldu. Daha sonra tatbikata katılan ülkeler kendi bayraklarını açtı.

Ayrıca, katılan helikopter ve uçaklar basına tanıtıldı. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, İnsansız Hava Aracı, Suudi Arabistan, Helikopter, Azerbaycan, Slovakya, Romanya, Polonya, Türkiye, Katar, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nda hedefler başarıyla vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:13:47. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nda hedefler başarıyla vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement