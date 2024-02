Genel

Ünlü Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ünlü Yazar Alev Alatlı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Alatlı'nın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Alev Alatlı, yaklaşık 1 yıldır İstanbul Bağcılar'da bulunan özel bir hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Alatlı'nın çoklu organ yetmezliği olduğu ve yaklaşık 3 aydır da yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Alatlı için yarın İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreni sonrası defnedilecek.

Alev Alatlı Kimdir?

İzmir'de 1944'te dünyaya gelen Alatlı, liseyi Japonya'nın başkenti Tokyo'da okudu.Ekonomi ve istatistik üzerine lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, yüksek lisansını ise ekonomi ve ekonometri alanında bursla gittiği ABD'deki Vanderbilt Üniversitesinde yaptı. Felsefe üzerine de eğitim alan Alatlı, doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de sürdürdü. İlahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı.

Alev Alatlı, 1974'te Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatında kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi ile de ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü. Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı. Cumhuriyet Gazetesi ile "Bizim English" adında bir dergi çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Alatlı, 1985 ve 1986'da Edward Said'in "Haberlerin Ağında İslam" ve " Filistin'in Sorunu" kitaplarını çevirdi. Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalara karşılık Alatlı, 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı.

Yaşamı boyunca birçok ödüle değer görülen usta yazar, 2006'da Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü, 2014'te edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. Ayrıca 2012'de Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017'de ise Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi.

Alatlı, 2005-2017 arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu mütevelli heyet başkanı olarak görev yaptı. 2017 yılı itibarıyla da Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olarak görevini sürdürdü.

Sağlık Bakanı sosyal medyadan duyurdu

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Alatlı için taziye mesajı yayımladı. Bakan Koca paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."