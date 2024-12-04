Vali Gül, Sarıyer'de Denize Düşen Kardeşlerin Arama Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Vali Gül, Sarıyer'de Denize Düşen Kardeşlerin Arama Çalışmalarını İnceledi

Geniş Video İzle

İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşlerin arama çalışmalarının 12. gününde bilgi aldı. Çalışmalara Deniz Kuvvetleri ve çeşitli arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

04.12.2024 16:18  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Gül, denize düşen Can kardeşleri arama çalışmaları hakkında bilgi aldı

İstanbul Valisi Davut Gül:

"Kullanabileceğimiz tüm enstrümanları kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz"

" Ayşe Can'ın düştüğü nokta ile ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesine yazı yazılacak"

Çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personel de destek veriyor

İSTANBUL - Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşleri arama çalışmaları 12. gününde de devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personelin çalışmalara desteği sürerken, İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek aileyi ziyaret etti ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Davut Gül, ""Ayşe Can'ın düştüğü nokta ile ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesine yazı yazılacak. Aramalar ve çalışmalar devam edecek. Dolayısıyla kullanabileceğimiz tüm enstrümanları kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sarıyer'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen abla Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları 12. gününde de sürüyor. AFAD, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri sualtı ve su üstü yapılan aramalarda teknolojiden de yararlanıldığı ifade edildi. Çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu ile katıldı. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığına bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki kardeşi arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Beşiktaş açıklarında Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı dalışı yaptı.

Vali Gül çalışmalar hakkında bilgi aldı

İstanbul Valisi Davut Gül aileyi ziyaret etti ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül'e 288 personel ve 30 yüzen aracın katıldığı aramaların genişletildiği ve Marmara Denizi boyunca süreceği anlatıldı.

Ardından basın mensuplarına konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İki kardeş denize düşerek kayboldular. Olayın ilk anından itibaren AFAD'ın koordinesinde Sahil Güvenlik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, gönüllülerin katılımıyla devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın genişliği, büyüklüğü, akıntıların yüksek olmasından dolayı şimdiye kadar maalesef bulunmadı. Aramalar ve çalışmalar devam edecek. Dolayısıyla kullanabileceğimiz tüm enstrümanları kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Ailenin bekleyişi devam ediyor. Zor bir durum. İnşallah bizler de devam eden arkadaşlarımızla, çalışan arkadaşlarımızla birlikte bu süreci olabildiğince hızlı sonlandırmış oluruz. Allah sabır versin" dedi.

"Ayşe Can'ın düştüğü nokta ile ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesine yazı yazılacak"

Ayşe Can'ın düştüğü noktadaki çıktıya yönelik bir önlem alınıp alınamayacağına yönelik bir soru üzerine ise Vali Gül, "O bölgeye önlem alınması ile ilgili büyükşehir belediyemize yazımızı yazacağız. Onlar o açıdan bir bakacaklar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Davut Gül, İstanbul, Olaylar, Valilik, 3-sayfa, Sarıyer, Sağlık, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Vali Gül, Sarıyer'de Denize Düşen Kardeşlerin Arama Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:17:31. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Gül, Sarıyer'de Denize Düşen Kardeşlerin Arama Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.