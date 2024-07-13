Yardım malzemeleri taşıyan 'İyilik Gemisi' Sudan'a uğurlandı - Son Dakika
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Yardım malzemeleri taşıyan 'İyilik Gemisi' Sudan'a uğurlandı

Yardım malzemeleri taşıyan 'İyilik Gemisi' Sudan'a uğurlandı Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemi, 2 bin 408 ton yardım malzemesi ile Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek olacak AFAD Başkanı Okay Memiş: "Gemi inşallah 19-21 Temmuz gibi Sudan'a varacak" "Yaklaşık 60 bin ton insani yardım...

13.07.2024 18:39
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Yardım malzemeleri taşıyan 'İyilik Gemisi' Sudan'a uğurlandı

Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemi, 2 bin 408 ton yardım malzemesi ile Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek olacak

AFAD Başkanı Okay Memiş: "Gemi inşallah 19-21 Temmuz gibi Sudan'a varacak"

"Yaklaşık 60 bin ton insani yardım malzemesini de Filistin'e ve Gazze'ye gönderdik"

MERSİN - AFAD ve Türk Kızılay işbirliğiyle hazırlanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği 2 bin 408 ton yardım malzemesi taşıyan 'Sardes' adlı gemi Mersin'den uğurlandı. Mersin Limanı'ndan yola çıkan İyilik Gemisi, Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

AFAD koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay, bağışçılar ve paydaşların desteğiyle hazırlanan ve Sudan'ın Port Sudan Limanı'na ulaşacak geminin yükü, Sudan'da yaşanan insani krize yanıt vermek amacıyla gıda, giyim, hijyen, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşuyor. Sudan'a hareket eden gemide, bin 986 ton gıda malzemesi, 160 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 128 ton kıyafet, 90 ton hijyen malzemesi, 44 ton battaniye ve çeşitli barınma malzemeleri bulunuyor.

"Gemi inşallah 19-21 Temmuz gibi Sudan'a varacak"

AFAD Başkanı Okay Memiş, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı Mersin Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde bağışçılara teşekkür etti. Gemide yaklaşık 2 bin ton gıda malzemesi olduğunu belirten Memiş, "AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay'ın desteğiyle yaklaşık 14 sivil toplum kuruluşun bağışıyla Sudan'da devam eden insani kriz sebebiyle yardıma ihtiyacı olan Sudan halkının insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik malzemelerin oldğu gemiyi birazdan uğurlayacağız. Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği 160 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 128 ton kıyafet, 90 ton hijyen malzemesi, 44 ton battaniye ve çeşitli barınma malzemelerinin gönderimini planladık. Uğurlayacağımız gemi inşallah 19-21 Temmuz gibi Sudan'a varacak" dedi.

" Türkiye Cumhuriyeti, dünyada en fazla insani yardım yapan ülkeler açısından birinci sırada geliyor"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, hem gönül coğrafyamızda, hem de bize bir şekilde müracaat eden, insani yardımlarla ilgili bizden talebi olan bütün ülkelere, bütün milletlere yardım elini uzatan bir devletiz" diyen Memiş, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insani yardımların, İçişleri Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın koordinasyonuyla ve bütün sivil toplum kuruluşlarımızın gönülden destekleriyle yürütüyoruz. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti, dünyadaki diğer devletlerle mukayese edildiğinde, Gayri Safi Milli Hasılası ve nüfusuyla orantılandığında dünyada en fazla insani yardım yapan ülkeler açısından birinci sırada geliyor. Tabii Sudan'da belli bir süredir devam eden iç çatışmalar ve kuraklık sebebiyle yaklaşık 8 milyon insan yerlerinden, yurtlarından vazgeçmek durumunda kaldı. Hem bu çatışma ortamının bir an evvel bitmesini diliyoruz, hem de kuraklıktan etkilenen ve bizim yardımımıza müracat eden Sudanlı kardeşlerimizin inşallah yanında olacağız. Biz hem Sudanlı kardeşlerimize, hem de gönül coğrafyamızdaki diğer ülkelere yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında yardımlarımıza devam ediyoruz."

"Yaklaşık 60 bin ton insani yardım malzemesini Filistin'e, Gazze'ye gönderdik"

Memiş, en fazla yardımı da Gazze'deki Filistinliler için organize ettiklerini söyledi. Mısır'ın El- Ariş limanı üzerinden şu ana kadar 13 askeri uçak gemisi ve 12 gemiyle birlikte yaklaşık 60 bin ton insani yardım malzemesini de Filistin'e ve Gazze'ye gönderdiklerine dikkat çeken Memiş, "İnsani yardımları Mısır Büyükelçiliğimiz, Mısır Kızılayımız ile birlikte yürütmeye de devam ediyoruz. Ancak Refah Sınır Kapısı'ndan daha fazla insani yardım malzemesi gidiyordu. Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan giden insani yardım malzemelerinin çok yeterli olduğunu düşünmüyoruz. İsrail hükümetine karşı, göstermiş olduğu bu zalim tutum neticesinde onları hem uluslararası arenada baskı altında tutmak hem bu yardımlarımıza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Memiş, "İnşallah bu yardımlar artarak devam eder" dedi. Konuşmanın ardından dua edilerek 2 bin 408 ton yardım malzemesi taşıyan 'Sardes' adlı gemi limandan uğurlandı. Törene protokolün yanı sıra yardım malzemesi desteğinde bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Sudan'daki kriz

Sudan'daki kriz, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından 'dünyanın en büyük açlık krizini tetikleme riski taşıyan' bir durum olarak nitelendiriliyor. 2023 yılı Nisan ayında başkent Hartum'dan başlayan ve tüm ülkeye yayılan çatışmalar nedeniyle 10 milyonu aşkın insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve 14 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık 25 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaşanan insani kriz, sadece ülke içi göçmenleri değil, aynı zamanda komşu ülkelerdeki mülteci krizini de derinleştirdi. Mısır'da 514 bin 827, Çad'da 758 bin 128, Güney Sudan'da 669 bin 929, Etiyopya'da 129 bin 483, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 30 bin108 ve Libya'da 9 bin 316 göçmen bulunuyor.

Kaynak: İHA

Okay Memiş, Mersin, İyilik, Sudan, AFAD, İnsan Hakları, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yardım malzemeleri taşıyan 'İyilik Gemisi' Sudan'a uğurlandı - Son Dakika

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