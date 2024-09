Yeni Polisler Oryantasyon Eğitimini Tamamladı

Genel

İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş eğitimlerini tamamlayan teşkilatın yeni personelleriyle bir araya geldi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, oryantasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30. dönem meslektaşlarıyla bir araya geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan personellere hitap eden Aktaş, "Bu mesleği seçerek, hayatını masum ve mazlum insanların huzuru ve güveni için feda etmeyi göze alan Türk milletinin cesur evlatları. Böylesine ağır bir sorumluğu ancak, kalbinizde ateşini hiç söndürmediğiniz bayrak ve millet sevgisiyle taşıyabilirsiniz" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezi'nde oryantasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30. dönem meslektaşlarına hitap etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan personeller için düzenlenen tören saygı duruşu ile başladı. Ardından Aktaş bir konuşma gerçekleştirerek teşkilatın yeni üyelerine başarılar diledi.

"Yeni mezun genç meslektaşlarım, İstanbul, medeniyetimizin baş tacıdır"

Teşkilatın yeni üyelerine seslenen İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz kadrosuna ataması yapılan 2 bin 177 polis memurumuza yönelik düzenlenen, oryantasyon eğitimi programında sizleri, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yakın zamanda İstanbulumuzda göreve başlayan kıymetli meslektaşlarım, her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Göreviniz, vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlar getirsin. İstanbul gibi büyük bir metropolde göreve başlayacaksınız. Yolunuz bahtınız açık olsun. Mazisi şan ve şerefle dolu polis teşkilatımız, ülkemizin huzur ve güvenliğini, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak, devlet otoritesini korumak gibi önemli ve tarihi görevler üstlenmiştir. Teşkilatımız, kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne, edindiği bilgi, birikim ve deneyimle her geçen gün kendisini geliştirerek ve yenileyerek dünyanın en modern teşkilatları arasında yer almıştır. Yeni mezun genç meslektaşlarım, İstanbul, medeniyetimizin baş tacıdır. Nüfus bakımında Avrupa'nın 1'inci, dünyanın en kalabalık 15'inci şehridir. Kültürün, sanatın, eğitimin, üretimin, finansın ve turizmin merkezidir. Yaklaşık 17 milyon nüfusu bulunan ilimizin, huzur ve güvenliğini, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak üzere, 39 ilçede, 139 polis merkezi ve 6 kalekolda, 56 bin 500 personelimiz ile mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışıyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak, böylesi güzide bir şehirde, milletimize hizmetin hakkını verebilmek amacıyla üstün bir gayretle çalışmalarımızı yürütürken, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, tüm suç ve suç odaklarıyla mücadelemizi, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ağır sorumluğu ancak, kalbinizde ateşini hiç söndürmediğiniz bayrak ve millet sevgisiyle taşıyabilirsiniz"

İstanbul'un 24 saat yaşayan bir şehir olduğunu ifade eden Aktaş, "Bu şehrin güvenliğini sağlamak amacıyla bizler de, bu duruma ayak uydurmak zorundayız. Her gün, ilk günkü gibi disiplinli, titiz ve kararlı olmak durumundayız. Tarihimizde yaşadığımız elzem olaylar, bizlere bu kutsal görevde asla ihmale yer olmadığını, her an tetikte olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Yeni mezun genç meslektaşlarımızdan da çok şey bekliyoruz. Aldığınız eğitimler, edindiğiniz bilgi ve birikimlerle, inşallah emniyet teşkilatımıza çok değerli katkılarda bulunacaksınız. Sizler, devletimizin yasal gücünü temsil ediyorsunuz. Daima milletimizin emrinde, onun hizmetinde olacaksınız yetkilerini kanunlardan alan, adaleti ve iyiliği kendine şiar edinen, her işinde devletin ve milletin menfaatini gözeten bir anlayış ile görevinizi layıkıyla yapacağınıza olan inancım tamdır. Özü, millete hizmet olan bu mesleği icra ederken, yüreğinizi adalet, cesaret ve şefkatle doldurmalı; bu çerçevede masum ve mazlumlara karşı şefkatli ve merhametli, Her türlü şer odaklarına karşı ise kanunlar çerçevesinde acımasız ve sert olmalısınız. Bu mesleği seçerek, hayatını masum ve mazlum insanların huzuru ve güveni için feda etmeyi göze alan Türk milletinin cesur evlatları. Böylesine ağır bir sorumluğu ancak, kalbinizde ateşini hiç söndürmediğiniz bayrak ve millet sevgisiyle taşıyabilirsiniz. Bu düşüncelerle; siz değerli meslektaşlarıma meslek hayatlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.