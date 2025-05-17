1,6 milyon ziyaretçiyle 2024'te en çok ziyaret edilen kütüphane; şehir nüfusunun iki katından fazla - Son Dakika
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1,6 milyon ziyaretçiyle 2024'te en çok ziyaret edilen kütüphane; şehir nüfusunun iki katından fazla

BATMAN'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kitap görünümünde inşa edilen, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu'nca (IFLA) 2021'de düzenlenen yarışmada, dünyada 'tanınmayı hak eden' 32 kütüphaneden biri seçilen Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi,...

17.05.2025 12:59
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BATMAN'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kitap görünümünde inşa edilen, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu'nca (IFLA) 2021'de düzenlenen yarışmada, dünyada 'tanınmayı hak eden' 32 kütüphaneden biri seçilen Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi, 2024'te 1 milyon 611 bin 223 ziyaretçiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen İl Halk Kütüphanesi oldu. Vali Ekrem Canalp," Batman'ın nüfusu ile karşılaştırıldığı zaman 1 milyon 611 bin kişilik ziyaretçi sayısıyla, toplam nüfusun neredeyse 2,5 katı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kitap görünümünde inşa edilen ve Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği 4 katlı kütüphane, modern mimarisi, geniş iç yapısı, akıllı kütüphane uygulamaları ve 68 bin kitap kapasitesi ile 18 Kasım 2020'de hizmete açıldı. Kitapseverlerin buluşma noktası haline gelen ve haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip kütüphane, içerisinde okuma ve araştırma salonları, görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanlar, vatandaşlar için çeşitli kurslar bulunan ve 1200 kişiye hizmet verebiliyor. Kütüphanenin, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunca (IFLA) düzenlenen yarışmada, dünyada 'tanınmayı hak eden' 32 kütüphaneden biri seçilmesiyle, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da tanınırlığı arttı. Kütüphane, 2024 yılında 1 milyon 611 bin 223 ziyaretçisiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen il halk Kütüphanesi oldu.

'NÜFUSUN NEREDEYSE 2,5 KATI'

DHA'ya konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, kütüphanenin uluslararası bazda da kendisini ön planda tuttuğunu belirterek, şunları söyledi"Açılışından itibaren kütüphanemiz yoğun bir şekilde özelikle de öğrencilerimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Öyle ki 2023 ve 2024 yılında il halk kütüphaneleri içerisinde en fazla ziyaretçi kabul eden kütüphane haline gelmiştir. Batman'ın nüfusu ile karşılaştırıldığı zaman 1 milyon 611 bin kişilik ziyaretçi sayısı toplam nüfusun neredeyse 2,5 katına tekabül eden bir ziyaretçi sayısına işaret etmektedir. Öğrencilerimiz kalabalık ortamlarda rahat şekilde ders çalışamadıkları için özellikle kütüphane ortamlarını ders çalışmak için tercih ediyorlar. Kütüphanemiz de toplamda 60 bin üyemiz var ve 68 bin adet de kitabımız öğrencilerimize, kütüphaneden faydalanmak isteyen insanlarımıza hizmet veriyor. Bizim Şehit Şenay Aybüke kütüphanemiz 1 milyon 611 bin ziyaretçi kabul ediyor ve sonrasındaki gelen kütüphanelerin sayısı da 900 binli, 800 binli rakamlarda. Bu Batman'da kütüphaneye ve özellikle de evlatlarımızın kütüphane ortamlarına talebi çok yoğun. Biz de bu taleplere uygun çözümler üretiyoruz. Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunun dünyada ziyaret edilmesini tavsiye ettiği 32 kütüphaneden bir tanesi bizim Şehit Şenay Aybüke Yalçın kütüphanemizdir. Kütüphanemizin de sadece ulusal bazda değil uluslararası bazda da kendisini ön planda tutan böylesi karakteristik bir özelliği bulunmaktadır. Özellikle de mimari tarzıyla da şehrin görüntüsüne, şehrin imajına pozitif bir katkı sağlamaktadır. Bizim kütüphanemizde bebekler dahil herkes için, her kesimden insanı ve her yaştan insanı kendisine çekecek bölümler bulunuyor. Dolayısıyla bu kütüphaneye giren her yaştan insan kendisine ait olan bir bölümde hizmet alma şansına sahip oluyor. Bu da kütüphanemizin cazibesini arttırıyor. Kütüphanelerimiz; Evlatlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı çok farklı ortamlara gitmek yerine kendisine çekmek suretiyle de kentin uzun vadeli olarak da hem asayişine, güvenliğine ama aynı zamanda da gençlerimizin üniversite başarılarına, eğitim başarılarına da net bir katkı sağlıyor. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de evlatlarımızın en iyi kütüphane hizmetlerinden faydalanmalarını temin etmek için elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

'KENDİMİZİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUZ'

Üniversite sınavına hazırlanan Yunus Emre Tuncer (18), "Genellikle evde zaman bulamadığım için geliyorum. Çok güzel bir ortamımız var. Burada ders çalışmaya yönelik uzun bir süre geçiriyoruz. İnternet erişimi olsun, kitap erişimi olsun herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Öğrenci sayısı fazla olduğu için kütüphanemiz açıldığından beri öğrenciler buraya akın ediyor. Batman'ın en büyük kütüphanesi olduğu için ve bizim bu kütüphaneye erişimimiz olduğu için çok şanslı hissediyoruz kendimizi çünkü her ilde böyle bir kütüphane olduğunu düşünmüyorum. Ders çalışma ortamı bulunmayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Burası tam aradığınız yer. Ders çalışmak için buradan daha güzel bir ortam bulamazsınız. Burada evinizde gibi hissedebilirsiniz" diye konuştu.

'HEM SOSYALLEŞİYORUM HEM ÜZERİMDEKİ STRESLERİ ATIYORUM'

Kütüphanede yetişkinler için verilen resim kursuna gelen 2 çocuk annesi Nazlı Biçen (28) ise "Arkadaşlarımdan Batman'da kütüphanenin olduğunu, orada kurs olduğunu öğrendim. Ben de buraya geldim, başvurumu yaptım. Resme de biraz ilgim ve merakım var. Ben ev hanımıyım. Evde çok yoruluyorum, çok bitkin düşüyorum. Kafa dağıtmak için buraya geldim. Hobi olarak görüyorum aslında. Batman'da bize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz onlara. Buraya gelerek hem sosyalleşiyorum hem üzerimdeki bütün stresleri atıyorum, çok mutluyum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 1,6 milyon ziyaretçiyle 2024'te en çok ziyaret edilen kütüphane; şehir nüfusunun iki katından fazla - Son Dakika

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