100'üncü Yıl Kütüphaneleri Öğrencilere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

100'üncü Yıl Kütüphaneleri Öğrencilere Destek

100\'üncü Yıl Kütüphaneleri Öğrencilere Destek
12.06.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom ve Kızılay, deprem bölgesindeki öğrenciler için 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'ni kurdu.

TÜRK Telekom ve Kızılay tarafından deprem bölgesindeki illerde hayata geçirilen 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nden yararlanan öğrenciler, yaklaşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kütüphanelerde sunulan eğitim ve teknoloji desteğiyle hazırlandı. Proje kapsamında üniversite ve lise sınavlarına girecek öğrenciler, yıl boyunca Türk Telekom'un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği, Türk Telekom'un iştiraki Sebit'in ise dijital ve basılı eğitim çözümleriyle bilgiye eşit ve kolay erişim sağlayarak geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlandı. Depremin ardından ilk adımı Hatay'da atılan ve sonrasında Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'te kurulan 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nden yaklaşık 80 bin öğrenci yararlanırken yıl sonuna kadar kütüphane sayısının 20'ye ulaşması hedefleniyor.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi toplumun hizmetine sunarken, 'Türkiye'ye Değer' anlayışımızla önceliğimizi her zaman insan odaklı projelere veriyoruz. Teknolojiyi gençlerimizin eğitim yolculuklarına eşlik etmek, onların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için seferber ediyoruz. Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle deprem bölgesindeki 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Deprem bölgemizde 1,5 milyon öğrencimiz var. Bugün 80 bin öğrencimizin yararlandığı 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde Türk Telekom'un sağladığı bilgisayar, internet altyapısı, yenilikçi eğitim platformları ve kaynaklar, liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilere çok ciddi fayda sağladı. Bizler için 100. Yıl Kütüphaneleri geleceğimize yapılan yatırım. Ben inanıyorum ki, orada çalışan, yeniden ayağa kalkan çocuklarımız bu ülkenin geleceğini şekillendirecekler" dedi.

İnsan odaklı yaklaşımı ve herkes için erişilebilirlik ilkesi ile kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştiren Türk Telekom, teknoloji bilgi birikimini hayatın her alanına katmaya devam ediyor. Türk Telekom ve Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle; depremden etkilenen öğrenciler için geçtiğimiz sene hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphaneleri'nde binlerce öğrenciye bu yıl boyunca da eğitim ve teknoloji desteği sunuldu. Deprem bölgesindeki tüm öğrencilerin kullanımına açık olan kütüphanelerde, LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler de dijital içeriklere ve etkileşimli eğitim materyallerine erişim sağlayarak sınavlara daha sağlam adımlarla hazırlanıyor.

'TEKNOLOJİYİ GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAK İÇİN SEFERBER EDİYORUZ'

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi toplumun hizmetine sunarken, 'Türkiye'ye Değer' anlayışımızla önceliğimizi her zaman insan odaklı projelere veriyoruz. Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle deprem bölgesindeki 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'ndeki sınıflara fiber altyapı ve teknoloji desteğimizin yanında, eğitim alanında öncü iştirakimiz Sebit'in yapay zeka teknolojisiyle kişiye özel hazırlanan akıllı çalışma programlarını sunarak gençlerimizin derslerine destek olurken, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin başarılarına katkıda bulunuyoruz. Teknolojiyi gençlerimizin eğitim yolculuklarına eşlik etmek, onların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için seferber ediyoruz. Bu anlayışla, ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri hedefiyle eğitim yolculuklarında daima yanlarında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Deprem bölgesinde başlangıcından bu yana birçok proje hayata geçirdik. Türk Telekom ve diğer bağışçılarımızla beraber hayata geçirdiğimiz 100'üncü Yıl Kütüphanelerimiz, en çok önem verdiğimiz projelerden biri. Deprem bölgemizde 1.5 milyon öğrencimiz var. Bugün 80 bin öğrencimizin yararlandığı 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde Türk Telekom'un sağladığı bilgisayar, internet altyapısı, yenilikçi eğitim platformları ve kaynaklar, liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilere çok ciddi fayda sağladı. Bizler için 100'üncü Yıl Kütüphaneleri geleceğimize yapılan yatırım. Ben inanıyorum ki, orada çalışan, yeniden ayağa kalkan çocuklarımız bu ülkenin geleceğini şekillendirecekler. Çocuklarımız ülkemizi afetlere karşı bilinçlendirmede en başta olacaklardır" diye konuştu.

Türk Telekom, kütüphanelerde fiber internet altyapısı ve WiFi erişimi sağlarken, iştirak şirketi Sebit'in sunduğu dijital ve basılı eğitim kaynakları sayesinde öğrenciler LGS ve YKS'ye etkin bir şekilde hazırlanıyor. Ders anlatım videoları, çözümlü sorular ve deneme sınavları gibi içeriklerle zenginleştirilen 100'üncü Yıl Kütüphaneleri, öğrencilere odaklanabilecekleri güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. Bugüne kadar kütüphanelerde sınavlara hazırlanan öğrenciler büyük başarı elde ederek tıp, hukuk ve diş hekimliği gibi bölümlere yerleşti. Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya'da bulunan konteyner kentlerde kurulan 13 kütüphaneden şu ana kadar yaklaşık 80 bin öğrenci yararlandı. Türk Telekom ve Kızılay iş birliğiyle hayata geçirilen 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nin sayısının 2025 yılı sonunda 20'ye ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Türk Telekom, Etkinlikler, Teknoloji, Kızılay, Telekom, Deprem, Güncel, LGS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 100'üncü Yıl Kütüphaneleri Öğrencilere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu 5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
Okan Buruk’un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
İhanetin bedeli ağır oldu Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

12:26
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu İçlerinde tanıdık isimler var
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
12:13
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
17:47
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı
Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı
17:36
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu
Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
17:17
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
17:14
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
17:13
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
17:11
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 13:05:02. #7.13#
SON DAKİKA: 100'üncü Yıl Kütüphaneleri Öğrencilere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.