Bir Film'in organizasyonuyla düzenlenen "11! Bir Film Hadisesi" festivali, 2-5 Ocak 2025'te İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de sinemaseverlerle buluşacak.

Bir Film'den yapılan açıklamaya göre, yılın beklenen filmleri, vizyon öncesi festival kapsamında izlenebilecek. Festivalin biletleri, Biletinial'da satışa sunuldu.

Kate Winslet'a "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde Altın Küre adaylığı getiren Ellen Kuras imzalı "Lee" (2023), Nicole Kidman'ın, Halina Reijn imzalı "Babygirl" (2024) filmi, Angelina Jolie'nin opera sanatçısı Maria Callas'a hayat verdiği ve Haluk Bilginer'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı "Maria" (2024), Cannes Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü'yle dönen Mohammad Rasoulof imzalı "Kutsal İncirin Tohumu" (2024) ve dünya prömiyerini Cannes'da yapan "The Most Precious of Cargoes" (2024) filmleri festival programında yer alıyor.

Film gösterimleri İstanbul'da Beyoğlu Atlas 1948, Nişantaşı City's CineWam, Mecidiyeköy Biletinial Torun Center, Kadıköy Sineması ve Caddebostan CKM Sineması'nda, Ankara'da Kızılay Büyülü Fener ve Bahçelievler Büyülü Fener'de, İzmir'de Karaca Sineması ile İstinye Park Cine Renk, Eskişehir'de ise Cinetime Özdilek'te yapılacak.