12'nci katta yürekleri ağza getiren anlar! Çocuk pencereye çıktı - Son Dakika
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12'nci katta yürekleri ağza getiren anlar! Çocuk pencereye çıktı

27.06.2026 12:40
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Diyarbakır'da bir apartmanın 12'nci katındaki dairenin açık penceresine çıkan çocuğu görenler korku dolu anlar yaşadı. Durumu fark eden vatandaşların aileye haber vermesi üzerine çocuk güvenli şekilde içeri alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir apartmanın 12'nci katındaki dairenin açık penceresine çıkan çocuk, çevrede büyük paniğe neden oldu. 

Olay, dün Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

ÇEVREDEKİLER HEMEN AİLESİNE HABER VERDİ

Açık pencereye çıkan çocuğu gören vatandaşlar durumu fark ederek vakit kaybetmeden ailesine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen yakınları, çocuğu güvenli şekilde pencereden alarak içeri çekti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çocuğun 12'nci kattaki pencere önünde bulunduğu korku dolu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

12'nci katta yürekleri ağza getiren anlar! Çocuk pencereye çıktı
12'nci katta yürekleri ağza getiren anlar! Çocuk pencereye çıktı
12'nci katta yürekleri ağza getiren anlar! Çocuk pencereye çıktı
Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12'nci katta yürekleri ağza getiren anlar! Çocuk pencereye çıktı - Son Dakika

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