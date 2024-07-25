13 ilde DEAŞ operasyonunda 72 şüpheli yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-1" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildini belirtti.
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