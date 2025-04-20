14. Alaçatı Ot Festivali'nde Renkli Görüntüler ve Sertab Erener Konseri - Son Dakika
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14. Alaçatı Ot Festivali'nde Renkli Görüntüler ve Sertab Erener Konseri

14. Alaçatı Ot Festivali, bu yılki 'Toprak, Zaman ve Tat' temasıyla dopdolu bir program sunuyor. Festivalin 3'üncü gününde sanatçı Sertab Erener sahne alarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatırken, 'Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu' da ilk kez gerçekleştirildi.

20.04.2025 17:43  Güncelleme: 20:39
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(İZMİR) - Bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında 14'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin sonuna yaklaşıldı. Festivalin 3'üncü gününde sanatçı Sertab Erener sahne aldı.

Çeşme Belediyesi tarafından, Medicana Sağlık Sponsorluğu'nda bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konseptiyle kapılarını ziyaretçilerine açan 14. Alaçatı Ot Festivali 3'üncü gününde renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen Edebiyat Buluşmaları Yazar Söyleşileri'nde Yazar Nasuh Mahruki ve Yazar Buket Uzuner, Çeşmelilerle buluştu.

Bir ilk: 'Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu' gerçekleştirildi

Alaçatı Ot Festivali kapsamında ilk defa 'Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu' gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Lal Denizli'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen foruma, Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi Ozan Işık, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Esra Durukan, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, Denizli Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın Avukatı Hüseyin Ersöz, gazeteciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Forumda, yurttaşlar adaletsizliğe dair konuşmak istedikleri konularda söz aldı.

Sertab Erener sahne aldı

Festivalin 3'üncü gününde, Eurovision birinciliği olan Sertab Erener sahne aldı. Festival alanını dolduran binlerce müziksever, Erener'in sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Festival alanında kurulan stantlarda mevsimsel otlar ziyaretçilerle buluşurken, geleneksel tatlar modern dokunuşlarla yeniden yorumlandı. Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, atölyeler, çocuk etkinlikleri, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve konserlerle dolu dolu bir program, her yaştan katılımcıya unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 14. Alaçatı Ot Festivali'nde Renkli Görüntüler ve Sertab Erener Konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14. Alaçatı Ot Festivali'nde Renkli Görüntüler ve Sertab Erener Konseri - Son Dakika
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