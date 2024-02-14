14 İlin Yetkilileri Metamfetamin ile Mücadele İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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14 İlin Yetkilileri Metamfetamin ile Mücadele İçin Bir Araya Geldi

14 İlin Yetkilileri Metamfetamin ile Mücadele İçin Bir Araya Geldi

Aksaray Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen 'Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı'na 14 ilin yetkilileri katıldı. Toplantıda, metamfetaminin gençler üzerindeki tehlikeleri ve önlenmesi için ortak mücadele yöntemleri ele alındı.

14.02.2024 13:51  Güncelleme: 13:51
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Aksaray Valiliğinin ev sahipliğinde 14 ilin yetkililerinin katılımıyla "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı"??????? gerçekleştirildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bir otelde gerçekleştirilen toplantı sonrasında, 14 ilin yetkilileriyle metamfetaminle etkin mücadele etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Metamfetaminin dünyanın, Türkiye'nin ve illerin baş belası konumuna geldiğini belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Bu metamfetamin çok tehlikeli bir malzeme. Gençlerimiz buna kapıldığı zaman tedavisi çok zor. Bizler de bölge illerin valileri olarak ortak mücadele zemini ve yöntemlerini geliştirmek için bir araya geldik. Çok önemli bir toplantı oldu. Toplantıda iller arası koordinasyon ve önleme boyutu ele alındı. Metamfetamin kullanımının önüne geçmek için etkin mücadele edeceğiz. Toplantımız bu hususun üzerine oldu. Gençlerle iyi bir diyalog kurma, üniversitelerle bir araya gelme, okul ve aile iş birliğiyle yani toplumun her kademesiyle iç içe şekilde zararlı yönlerini en iyi şekilde anlatarak kullanımını azaltacağız."

Toplantıya, Ankara, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat valileriyle Bolu ile Nevşehir vali yardımcıları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 14 İlin Yetkilileri Metamfetamin ile Mücadele İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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