15 İlde Sağanak Uyarısı

18.09.2025 12:50  Güncelleme: 14:02
İçişleri Bakanlığı, 15 ilde sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı.

Yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan 15 ile sel uyarısı! Sarı kod verildi

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) üzerinde, iç kesimlerde normarmallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı da bugün 15 ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 18 Eylül Perşembe günü; sabah saatlerinden itibaren; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Öğleden sonra; Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Akşam saatlerinden itibaren; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

