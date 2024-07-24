15 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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15 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile 15 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 22 derece; İstanbul'da en yüksek 33, en düşük 25; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 27 derece olacak.

24.07.2024 09:28
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile 15 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürllüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağnı bildirdi.

Sıcaklıklar, 6 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Batman'da 42, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 41, Aydın ve Siirt'te ise 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 22 derece; İstanbul'da en yüksek 33, en düşü 25; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 27 derece olacak.

15 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: 15 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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