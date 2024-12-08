15'inci Büyükelçiler Konferansı Yarın Başlıyor

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'nın her sene düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 15'incisi 9-13 Aralık tarihlerinde " Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla Ankara'da düzenlenecek.

Dünyanın dört bir yanındaki Türk büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 15'inci Büyükelçiler Konferansı'na katılacak. Konferans'ın bu yılki teması "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" olarak belirlendi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın yarınki açılış konuşmasıyla başlayacak olan Konferans kapsamında Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek. 146 Büyükelçilik ve 13 Daimi Temsilcilik'te görev yapan Büyükelçilerin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatındaki Büyükelçi ve üst düzey yetkililer de Konferans'a katılacak.

Büyükelçiler Konferansı'nda ilgili Bakanlar ile kurum ve kuruluş başkanlarının Büyükelçilerle bir araya geleceği yedi panel (Savunma ve Dış Güvenlik, İç Güvenlik, Hukuk ve İletişim, Aile ve Güçlü Toplum, Kültür ve Eğitim, Su, Bağlantısallık ve Enerji, Ekonomi, Finans ve Teknoloji, Dış Politikamızda Yumuşak Güç Unsurlarımız) düzenlenecek.

Bölgesel ve tematik değerlendirme oturumlarında Türk dış politikasını yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel meselelerle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal yapısı ile idari işleyişinin güçlendirilmesine dair çalışmaların ele alınacağı oturumlar yapılacak. Büyükelçiler Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri ile bölgesel toplantılar yaparak, görev yaptıkları ülkelerdeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Daha önce düzenlenen konferanslardan farklı olarak bu sene düzenlenecek akademik oturumlarda Büyükelçiler, konusunda uzman akademisyenlerle bir araya gelecek.