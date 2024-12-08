15'inci Büyükelçiler Konferansı Yarın Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

15'inci Büyükelçiler Konferansı Yarın Başlıyor

Dışişleri Bakanlığı’nın her sene düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nın 15’incisi 9-13 Aralık tarihlerinde “Türkiye’nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları” temasıyla Ankara’da düzenlenecek.

08.12.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'nın her sene düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 15'incisi 9-13 Aralık tarihlerinde " Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla Ankara'da düzenlenecek.

Dünyanın dört bir yanındaki Türk büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 15'inci Büyükelçiler Konferansı'na katılacak. Konferans'ın bu yılki teması  "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" olarak belirlendi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın yarınki açılış konuşmasıyla başlayacak olan Konferans kapsamında Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek. 146 Büyükelçilik ve 13 Daimi Temsilcilik'te görev yapan Büyükelçilerin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatındaki Büyükelçi ve üst düzey yetkililer de Konferans'a katılacak.

Büyükelçiler Konferansı'nda ilgili Bakanlar ile kurum ve kuruluş başkanlarının Büyükelçilerle bir araya geleceği yedi panel (Savunma ve Dış Güvenlik, İç Güvenlik, Hukuk ve İletişim, Aile ve Güçlü Toplum, Kültür ve Eğitim, Su, Bağlantısallık ve Enerji, Ekonomi, Finans ve Teknoloji, Dış Politikamızda Yumuşak Güç Unsurlarımız) düzenlenecek.

Bölgesel ve tematik değerlendirme oturumlarında Türk dış politikasını yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel meselelerle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal yapısı ile idari işleyişinin güçlendirilmesine dair çalışmaların ele alınacağı oturumlar yapılacak. Büyükelçiler Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri ile bölgesel toplantılar yaparak, görev yaptıkları ülkelerdeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Daha önce düzenlenen konferanslardan farklı olarak bu sene düzenlenecek akademik oturumlarda Büyükelçiler, konusunda uzman akademisyenlerle bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Diplomasi, Konferans, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Güncel, Ankara, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15'inci Büyükelçiler Konferansı Yarın Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:51 En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 18:35:14. #1.13#
SON DAKİKA: 15'inci Büyükelçiler Konferansı Yarın Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.