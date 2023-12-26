15. İstanbul Edebiyat Festivali\'nde Filistin konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından 15'inci kez düzenlenen "İstanbul Edebiyat Festivali" Rami Kütüphanesi'nde misafirlerini ağırlamaya başladı.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Filistin ezgilerinin seslendirildiği müzik dinletisinin ardından yaptığı konuşmasında, Filistin için edebiyatın önemine dikkati çekerek, "Her yıl edebi bir tema ile İstanbul karşısına çıkıyoruz ama bu sene Filistin'de gelişen soykırım dolayısıyla Filistin'i küresel ölçekte gündeme getirmek için festivalin temasını Filistin yaptık." dedi.

Filistin'e destek vermek için düzenlenen programların yanı sıra Kudüs'e dair romanlar, çocuk kitapları ve edebi eserler yazılması gerektiğini dile getiren Bıyıklı, "Filistin meselesini meydanlarda olduğu gibi medyada ve kültürel cephede de ele alacağız. Şairlerimiz şiirleriyle, romancılarımız romanlarıyla Filistin davasına sahip çıkacaklar. Eğer bir şair naat yazmamışsa, şair olarak rüştünü ispat etmemiş demektir. Biz de diyoruz ki her şair, hikayeci, romancı, Allah'ın kendisine verdiği yeteneğin zekatı olarak Filistin'i yazmalı, edebi işlerinde Filistin'i de işlemeli." diye konuştu.

Bıyıklı, Filistin meselesinin katliamın sona ermesiyle bitmeyeceğini vurgulayarak, "Siyonistler en çok şairlerden, edebiyatçılardan korkuyor. Onlar edebiyatçıların dünyaya yaydığı gücün farkında. İsrailli bir komutan bir şair öldürdüklerinde bunun 10 suikasttan daha tesirli olduğunu söylüyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Ben şiirimle bir uçağı düşüremem biliyorum ama ben şiirimle bir pilotun fikrini değiştirebilirim" ifadesini aktaran Bıyıklı, "Şiirin ve edebiyatın gücüne inanıyoruz, Filistin için yazmaya ve üretmeye devam edeceğiz. TYB olarak küresel intifadanın yanında kültürel intifaya devam edeceğiz." dedi.

"Bir görüntüyle kelimeler anlamsız kalıyor"

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik de kütüphanelerin insanlık hafızasının barındırıldığı mekanlar olduğuna işaret ederek,"Rami Kütüphanesi de bu mekanlardan biri. Gazze'de yaşananları anlatmak için kelime bulmakta zorlanıyoruz. Her geçen bir görüntüyle kelimeler anlamsız kalıyor. Bu yılki festivalin temasının Filistin'e ayrılmasını anlamlı buluyorum." diye konuştu.

Çelik, "Biz direniş hattını edebiyatla kaim kılarsak eminim ki bu mücadele daha iyi bir yere taşınacak. Ürettiğimiz füzelerin menzili sınırlıdır fakat yazılan bir şiirin, edebiyatın, karikatürün sonu yoktur. Bu tür programları mayalamak, tohumlamak olarak görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Programa misafir olan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Cahit Zarifoğlu'nun "Kudüs bir sınav kağıdı" başlıklı şiirine atıf yaparak, "Sınav kağıdımıza bugün burada olmakla güzel cevaplar yazdığımızı düşünüyorum." dedi.

Konuşmasında Pençe-Kilit Harekatında şehit olan askerleri rahmetle anan Keskin, "Başta PKK olmak üzere bütün terör örgütlerini ve arkasındaki bütün destekçilerini lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ailelerimize de sabır diliyoruz, onlar için de büyük bir acı. Bu topraklarda içerdeki terör örgütleri FETÖ'sünden PKK'sına kadar hepsinin ve işbirlikçilerinin el ele vererek ülkemizi, milletimizi birbirine düşürmeye çalışmalarını takip ediyoruz. Ülkemiz bu terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele vermektedir." diye konuştu.

Keskin, "Dünyanın gözü önünde 2 ayı aşkın bir süre 20 bin kardeşimizi katlettiler. Bunların yüzde 75'inin kadın ve çocuk olduğunu bilmenizi isterim. Batının özgürlük, hukuk ve benzeri kavramları yerle bir olmuş ve buradaki kardeşlerimizin şehadetlerinin ardından dünyanın her bir noktasına çıkan seslerin ardından ayrı bir dirilişe şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kudüs işgal altında ama Kabe'miz ne durumda"

Gazze'de yaşananlar karşısında İslam dünyasının sessizlik içinde olduğunu vurgulayan Keskin, şunları söyledi:

"1,5 milyarlık İslam dünyasına baktığımızda acaba ne kadarının gündeminde Filistin, Gazze, Doğu Türkistan var. Bir yakınım var, Suudi Arabistan'da yaşıyor 30 yıldır. Gazze'de Şifa Hastanesi bombalandığında artık tahammül edememiş ve aracına Filistin bayrağı asarak işine gitmiş. ve şu an 2 aydır hapiste. Düşünün, aracına Filistin bayrağı astığı için aylardır hapiste. Çıktıktan sonra de sınır dışı edecekler. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Kudüs işgal altında ama Kabe'miz ne durumda."

Konuşmaların ardından İsmail Hakkı Ürün, Burak Haktanır, Ayçin Kantoğlu, Peren Birsaygılı Mut, Cemalettin Tül, Ali Nuri Türkoğlu ve Zeynep Türkoğlu'nun da arasında bulunduğu isimler, Filistin temalı şiirler okudu.

Filistinli edebiyatçı İbrahim Nasrallah'ın onur konuğu olduğu festivalin ilk gününde "İbrahim Nasrallah Özel Oturumu", "Hayat ile Edebiyat Arasında Filistin", "Filistin Direniş Edebiyatının 100. Yılı" ve "Çocuk Edebiyatı ve Filistin" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Rami kütüphanesinde 27-28 Aralık'ta Kudüs konulu oturumlara ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak festival, 29 Aralık'ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Filistinli Şehit Şairler için Mevlid ve Dua Programı"yla sona erecek.