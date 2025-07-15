15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir\'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor
15.07.2025 12:08
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor. Çocuklarına Ömer Halisdemir'in kahramanlıklarını anlatan aileler, duygulu anlar yaşıyor.

Nevşehir'den ailesiyle şehidin kabrine gelen Azmi İnanan, milletin ekmeğini yiyerek millete silah sıkan ve hainlik yapanların affedilemeyeceğini belirtti.

Ömer Halisdemir'in darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini ifade eden İnanan, "Sabah namazından sonra buraya gelirken birçok şey canlandı aklımda. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden birçok insan buraya gelmiş. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bu millet şehidine, vatanına sahip çıkıyor. Vatanına sahip çıkana sahip çıkıyor. Bakın sabah namazından itibaren geldik. Burada ziyaretler başlamış, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Konya, Antalya, Mersin, Alanya ve Almanya'dan, yurt içi ve dışından yüzlerce, binlerce insan buraya akın ediyor." diye konuştu.

Aksaray'dan gelen Şahin Ada, hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini ve daha önce de Halisdemir'in kabrine ziyarete geldiğini söyledi.

Eşiyle duygulu anlar yaşadığını dile getiren Ada, "Bu benim dördüncü gelişim. İnşallah her yıl da gelmeyi düşünüyorum. Bizim için bu şehit 39 kurşun yedi. Mekanı cennet olsun. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum yani çok duygulanıyorum. Buraya geldiğimde her zaman ağlıyorum." dedi.

Almanya'dan gelen gurbetçi Fatma Kılıç ise Ömer Halisdemir'in kabrini görünce hüzünlendiğini ifade etti.

Halisdemir'in 15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından birisi olduğunu vurgulayan Kılıç, "Onun sayesinde bayrağımız ayak altına inmedi ve onun sayesinde gururla gezebiliyoruz. Hainlere karşı durabiliyoruz. Ne mutlu ki böyle bir kardeşimiz olduğu için. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Ailesine de büyük sabırlar ihsan eylesin. Kolay bir şey değil tabii. Bir insanın kendi canını ortaya koyması çok büyük bir onur. Yani şüphesiz hiç böyle düşünmeden kendini feda edebilen askerlerimizin sayesinde biz bugün burada gelip oturabiliyor evlerimizde rahat uyuyabiliyoruz. " ifadelerini kullandı.

İlhan Kılıç da 2 yıldır şehidin kabrine geldiğini ve çok duygulandığını dile getirdi.

Halisdemir'in vatanı için gözünü kırpmadan şehit olduğunu belirten Kılıç, "9 yıl değil, bir 19 yıl daha geçse de unutmayız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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