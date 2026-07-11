15 Temmuz Şehitler Anıtı: Milli Direnişin Sembolü 10. Yılda Anılacak - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Anıtı: Milli Direnişin Sembolü 10. Yılda Anılacak

15 Temmuz Şehitler Anıtı: Milli Direnişin Sembolü 10. Yılda Anılacak
11.07.2026 14:23
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hedeflerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı, mimari detayları ve sembolik unsurlarıyla milli direnişi anlatıyor. 450 kule formunda, 34 metre yüksekliğindeki anıtta şehitlerin isimleri ve portreleri yer alırken, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' vurgusu yapılıyor. Darbe girişiminin 10. yıl dönümünde anıtta anma töreni düzenlenecek.

FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hedefleri arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı, mimari yapısı ve taşıdığı sembolik unsurlarla 15 Temmuz gecesi ortaya konulan milli direnişi anlatıyor. Darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde Külliye'deki anıtta anma töreni düzenlenecek.

FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Darbecilerin hedeflerinden biri de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı, bombalama girişimlerinin yaşandığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısındaki alana 15 Temmuz Şehitler Anıtı inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin anısını yaşatmak ve milli birlik ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı, taşıdığı mimari detaylar ve sembolik unsurlarla 15 Temmuz gecesi ortaya konulan milli direnişi anlatan önemli eserler arasında yer alıyor. Ressam Sinan Turaman tarafından tasarlanan anıt, yaklaşık 24 günde tamamlanarak 15 Temmuz 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 450 kule formunda inşa edilen yapı, kaideleriyle birlikte yaklaşık 34 metre yüksekliği sahip. Çelik konstrüksiyon üzerine Safranbolu taşı kullanılan eser, çevre düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik alanda yer alıyor.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ ANITTA

Anıtın dört cephesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışını yansıtan kabartmalarla şekillendirildi. 'Tek bayrak' cephesinde dalgalanan Türk bayrağı rölyefi yer alırken, 'Tek millet' bölümünde darbecilere karşı direnen halkı temsil eden bronz heykeller bulunuyor. 'Tek vatan' cephesinde Türkiye haritası ile 81 ilin isimlerine yer verilirken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bakan 'Tek devlet' cephesinde ise Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor. Anıtın iç bölümünde 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatandaşın taş baskı portreleri ve isimleri bulunuyor. Mozole, şehitlerin hatırasını yaşatırken ziyaretçilere o gece hayatını kaybeden kahramanları tek tek anma imkanı sunuyor. Eserde ayrıca milli mücadeleyi simgeleyen 81 insan silüetine yer veriliyor. Anıtın tepesinde bulunan 10 metrelik ay-yıldız, Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen 7 insan figürü tarafından taşınıyor. Özel aydınlatma sistemi sayesinde geceleri de görünürlüğünü koruyan anıt, 15 Temmuz'un hafızasını yaşatan ve milli birlik ruhunu gelecek kuşaklara aktaran simge yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

10'UNCU YILA ÖZEL ANMA

Darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında simge anıtlarda anma programları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında şehitler dualarla anılacak, anıtlara karanfiller bırakılacak ve çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programlarda devlet erkanı, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş bir araya gelecek. Verilecek ortak mesaj ise, '15 Temmuz unutulmayacak, unutturulmayacak' olacak.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

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