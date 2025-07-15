15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Anma ve Dualar - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Anma ve Dualar

15 Temmuz Şehitler Makamı\'nda Anma ve Dualar
15.07.2025 14:04
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı bugün yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı bugün yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı. Sabah saatlerinden itibaren gelen vatandaşlar, şehitler için dualar etti. 15 Temmuz gazisi Barış Türkmen, "Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın çağrısı ile halkımızla beraber sokağa çıktık" derken, Abdullah Demir, "9 yıl önce buradaydım. Şimdi yine aynı duyguyu yaşıyorum. Çok heyecanlıyım ama bu heyecanı yaşamak her millete nasip olmaz" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü, İstanbul'un farklı noktalarında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda Üsküdar'da bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve 15 Temmuz Şehitler Makamı da gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Ziyaretçiler, şehitler için dua ederken, kimi o gece yaşadıklarını anlattı, kimi de çocuklarıyla birlikte anma etkinliğine katıldı.

'BU HEYECANI YAŞAMAK HER MİLLETE NASİP OLMAZ'

Abdullah Demir, "9 yıl önce buradaydım. Şimdi yine aynı duyguyu yaşıyorum. Çok heyecanlıyım ama bu heyecanı yaşamak her millete nasip olmaz. O akşam burası sanki bir mahşer yeri gibiydi. Çok mücadele ettik. Allah'a şükürler olsun ki bunu başarabildik, geldik buralara kadar" dedi.

O geceye dair yaşadıklarını anlatan Demir, "Her sene gelmeye çalışıyorum ben. Şimdi tatilimi yarıda kestim, geldim Kocaeli'den. Çamlıcalıyım. Kısıklı'dan buraya indik, buradan da Türk Telekom'a yetişmeye çalıştık. Muhtarımızın şehit olduğu yere yetişemedik. Sonra sabah da Allah'ın izniyle hepsi teslim oldular. Kalleşler şu anda cezalarını çekiyorlar. Milletimize bugün hayırlı ve uğurlu olsun. Bu millet yenilmez, bu millet devrilmez. Bunu bütün dünya da gördü" diye konuştu.

'BORSA'NIN ÖNÜNE YÜRÜRKEN DARBECİLER UYARI ATEŞİ YAPTI'

15 Temmuz gazisi Barış Türkmen de "Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın çağrısı ile halkımızla beraber sokağa çıktık. Borsa'nın önüne doğru yürümeye başladık. Darbeciler uyarı ateşi yaptı ama halkımız dirayetli durdu, dağılmadı. Sonra bu sefer insanları yaralamaya başladılar. İki tane şehidimiz var orada. Sağ bacağımdan yaralandım. Allah'a şükür tedavi sürecim bitti, şu anda bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK VE DUA ETMEK İÇİN GELDİK'

13 yaşındaki Medine Atmaca, "Ailemle geldim buraya. Şehitlerimizi anmak için geldik. Şehitlerimize dua etmek için geldik. Şehitlerimiz keşke ölmeseydi. Çok üzülüyorum. Keşke ölmeseydiler" dedi. Atmaca ayrıca insanlara çağrıda bulunarak, "Buraya gelin, dua okuyun. Sonra buraya şehitlerimizi anmaya gelin" diye konuştu.

'VATANIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

10 yaşındaki Zeynep Atmaca da "Şehitlerimiz keşke ölmeseydi. Vatanımız bizim için çok önemli. Onun için buraya ziyaret etmeye geldik. Ölenlere dua okumak için, dua etmek için geldik. Siz de şehitlerimizi anmak için gelirsiniz, dua okumak için gelirsiniz" dedi.

'ALLAH'IN İZNİYLE DARBE GERÇEKLEŞMEDİ'

Ziyaretçiler arasındaki Resul Osmanoğlu da o geceye dair, "Allah'ın izniyle darbe gerçekleşmedi. Milletçe, halkça üstün geldik ve aradan da 9 yıl geçmiş. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize hayırlı ömürler versin diyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, İstanbul, Üsküdar, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Anma ve Dualar - Son Dakika

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