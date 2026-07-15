15 Temmuz'un 10. yılında Saraçhane'de anma töreni

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde, Saraçhane'deki İBB binası önünde anma töreni düzenlendi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Milletin iradesini hiçbir terör örgütü, hiçbir karanlık güç, zihni ve aklı kirli hiçbir kimse yenemez" dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunmasının 10'uncu yıl dönümünde, şehitler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki merkez binası önünde anma programı düzenlendi. "Şehitler Panosu" önünde yapılan anmaya İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, İBB Meclis üyeleri, bürokratlar ve yurttaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde sırasıyla grup başkanvekilleri ve Nuri Aslan birer konuşma yaptı. BBP'li Çağlayan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bağımsızlığını, birliğini, beraberliğini, demokrasisini hedef alan her türlü darbenin ve terörün karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim duruşumuzun temelinde şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği gibi 'Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam' inancı ve anlayışı vardır. Bu vesileyle terörün ve darbenin her türlüsünü lanetliyoruz. 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı, ezanı uğruna şehadete yürüyen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve hayırlı ömürler diliyorum. Rabbim, devletimizi ve milletimizi her türlü ihanetten, fitneden ve terörden korusun. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun inşallah"

"UNUTULAN İHANETLER TEKRAR EDER"

MHP'li Ayhan da 15 Temmuz'un, tarihin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"15 Temmuz aynı zamanda hepimize çok önemli bir ders vermiştir. Devletin içerisine hukuk dışı yapılanmaların sızmasının, aidiyetini milletten değil, başka odaklardan alan yapıların nasıl büyük felaketlere yol açabileceğini acı bir şekilde göstermiştir. Bu nedenle milli birlik ve beraberliğimizi korumak, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek ortak değerler etrafında kenetlenmek her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Birbirimizi sevip saygı ve anlayış içerisinde kucakladığımız, birlik ve beraberlik ruhunu canlı tuttuğumuz sürece hiçbir iç ve dış husumet cephesi emeline ulaşamayacaktır. 15 Temmuz unutulmamalıdır çünkü unutulan ihanetler tekrar eder. Gelecek nesiller, benzeri felaketlerle bir daha karşılaşmamak için daima uyanık olmalı; devletine, bayrağına, milletine ve demokrasisine sahip çıkmalıdır. Millet iradesinin tanktan, tüfekten ve ihanetten daha güçlü olduğunun bütün dünyaya ilanıdır"

"MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKILDI"

AK Partili Gökkuş, o gün demokrasiye sahip çıkmak için meydanlarda olduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günlerce süren demokrasi nöbetleri tuttuk. Şehzadebaşı'nda, Saraçhane'de ve İstanbul'un dört bir yanında sabahlara kadar meydanları boş bırakmadık. Çünkü biliyorduk ki o gece sadece bir darbe girişimi püskürtülmedi, aynı zamanda millet iradesine sahip çıkıldı. Bugün etrafımıza baktığımızda sadece bir anıt görmüyoruz, bir hafıza, bir duruş görüyoruz. Tam yanı başımızda bulunan figürler ve anıtlar bize o gecenin ruhunu hatırlatıyor. Bu meydanda insanlar belediyenin önündeki havuzda abdest aldılar. Belki birkaç dakika sonra şehit olacaklarını bilmiyorlardı ama gerektiğinde canlarını feda etmeye hazır olduklarını biliyorlardı. Abdestlerini aldılar ve milletin iradesine sahip çıkmak için yürüdüler. İşte 15 Temmuz'un ruhu budur. Makam için, şöhret için, bir karşılık bekleyerek değil; Allah rızası için, vatan için, bayrak için, ezan için yürüdüler. 15 Temmuz, yıllarca devletimizin içine sızan FETÖ ihanet şebekesinin gerçek yüzünü de ortaya çıkarmıştır. Bu millet o gece yalnızca bir darbeyi değil, aynı zamanda ülkesini içeriden ele geçirmeye çalışan karanlık bir yapıyı da durdurmuştur"

"ASLA DARBELERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

CHP'li İnanlı, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç olmadığına dikkat çekerek şunları dile getirdi:

"Kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi, 15 Temmuz gecesi milletimizin cesaretiyle bir kez daha hayat bulmuştur. Bu nedenle 15 Temmuz'u anmak, yalnızca geçmişte yaşanan hain bir kalkışmayı lanetlemek değildir. 15 Temmuz'u gerçekten anlamak, bugün de millet iradesine yönelen her türlü müdahaleye aynı kararlılıkla karşı çıkmaktır. Çünkü darbeler her zaman tankla, tüfekle ve üniformayla gerçekleşmez. Bazen halkın sandıkta verdiği kararın tanınmamasıyla, bazen seçilmişlerin yerine atanmışların getirilmesiyle, bazen siyasi partilerin iradesinin mahkeme kararlarıyla şekillendirilmeye çalışılmasıyla, bazen de yargının siyaset alanına müdahale etmesiyle millet iradesi hedef alınabilir. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı halkın seçtikleri görevlerinden uzaklaştırılacak, onların yerine atanmışlar getirilecek, siyaset baskı altına alınacak ve demokratik haklar ortadan kaldırılacaktı. Siyasi tarihimizde darbelerin acısını yaşamış bir ülkenin evlatları olarak nereden gelirse gelsin asla darbelere geçit vermeyeceğiz"

"MİLLİ İRADEDEN ÜSTÜN GÜÇ YOKTUR"

15 Temmuz'daki duruşun, halkın sarsılmaz iradesinin ve ferasetinin duruşu olduğunu belirten Nuri Aslan, şöyle konuştu:

"Milletin evi olan Saraçhane'de de halkımız büyük bir direniş gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyemizi işgal etmeye çalışan karanlık odaklara geçit vermedi. 13 vatandaşımız tam burada, Saraçhane'de şehit düştü. O anları ve ödediğimiz bedeli hiç unutmamak için yükselen 15 Temmuz Şehitler Saraçhane Anıtı bizlere her gün egemenliğin, vatanın ve demokrasinin değerini göstermektedir. Bizler, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyenleriz. Hiçbir gücün milletimizin iradesinden üstün olmadığını, olamayacağını en iyi bilenleriz. Her yerde ve her koşulda haykırıyoruz. Milletin iradesini hiçbir terör örgütü, hiçbir karanlık güç, zihni ve aklı kirli hiçbir kimse yenemez. 15 Temmuz gecesinden almamız gereken en büyük ders de budur. Milli iradeden üstün hiçbir güç yoktur. Demokrasi ekmek gibi, su gibi hayati bir ihtiyaçtır. Demokrasinin, hukukun ve adaletin olmadığı bir yerde ne refah olur ne güvenlik ne de kalkınma. İşte bu yüzden 10 yıl önce milli iradeye kastedenlere vereceğimiz en güçlü, en net cevap, demokrasimizi daha da güçlendirmek ve her koşulda millet iradesine amasız, fakatsız saygı göstermektir. Bunun temelinde ise hakkı, hukuku ve adaleti korumak vardır. Hakkımıza, hukukumuza ve adaletimize sıkı sıkı sahip çıkmak, 15 Temmuz gecesi kaybettiğimiz kahraman şehitlerimize olan en büyük borcumuzdur."

Konuşmaların ardından tüm şehitler için dualar edildi. Anma; Aslan ve beraberlerindeki heyetin, "Şehitler Panosu"na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE ANMA

15 Temmuz için Edirnekapı'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde İstanbul Valiliği tarafından anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 1'inci Ordu Komutanı Organerel Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile çok sayıda yurttaş katıldı. Dualarla başlayan Edirnekapı'daki anma, şehit kabirlerinin dolaşılması ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla son buldu.

KÖPRÜDE YÜRÜYÜŞ

Ayrıca "İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" programında da çok sayıda yurttaş, Zincirlikuyu'dan başlayıp Boğaziçi Köprüsü'nden geçerek 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona eren yürüyüşe katıldı.