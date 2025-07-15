15 Temmuz Şehitlerini 5. Vatan Koşusu'na katılarak andılar - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitlerini 5. Vatan Koşusu'na katılarak andılar

15 Temmuz Şehitlerini 5. Vatan Koşusu\'na katılarak andılar
15.07.2025 15:12
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15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 15 Temmuz Derneği ve Atletizm Federasyonu işbirliğinde Çengelköy'de 5. Vatan Koşusu düzenlendi.

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 15 Temmuz Derneği ve Atletizm Federasyonu işbirliğinde Çengelköy'de 5. Vatan Koşusu düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporcular, gaziler, şehit yakınlarıyla koşuya katıldı. Bakan Bak, "251 şehidimizle ve 3 bine yakın yaralısıyla bu önemli bir süreç. O gün tanka karşı yüreğin kazandığı, milletin kazandığı, halkın gücünün karşısında hiçbir gücün olamayacağını anladığımız gündür." dedi. Bak, "15 Temmuz Dünya literatürüne halkın gücü tankın gücünü yendiği gün olarak anlatılmıştır. O gün milletimiz hain darbe girişimine elleriyle, yüreğiyle karşı koymuştur." diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 15 Temmuz Derneği ve Atletizm Federasyonu işbirliğinde 5. Vatan Koşusu düzenlendi. Koşu Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayıp 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erdi. Koşuya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Osman Aşkın Bak 5. Vatan Koşusu'na 251 sayılı şehit sayısını temsil eden göğüs numarasıyla katıldı.

Etkinliğin bitiminde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an-ı Kerim okundu; dualar edildi. Buradaki - programa Bakan Bak'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'HALKIN GÜCÜNÜN TANKIN GÜCÜNÜ YENDİĞİ GÜN'

Bakan Osman Aşkın Bak, "Bugün milletimizin direniş destanının 9'uncu yılı. Gençlerimizle biraraya geldik. 5. Vatan Koşusunu gerçekleştirecegiz. 15 Temmuz Dünya literatürüne halkın gücü tankın gücünü yendiği gün olarak anlatılmıştır. O gün milletimiz hain darbe girişimine elleriyle, yüreğiyle karşı koymuştur. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara koşmuştur. Aziz milletimizin emperyalist güçlerin oluşturduğu bu hain darbe girişimini püskürttüğü gundur. Şanlı bir destan, diriliş destanı. Gençlerimiz hiçbir zaman bunu unutmadı ve unutmayacak. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün gençlerimize 15 Temmuz'u, Çanakkale ruhunu Malazgirt ruhunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu yıl da Çanakkale'ye 110 bin gencimizi götürüyoruz. Gençlerimizin bu şekilde yetiştiğini ifade etmek istiyorum. Gençlerimizin 5. Vatan Koşusuyla beraber Çengelköy'deki şanlı direnişi de anmış oluyoruz. Çünkü burada 8 şehit var. Kuleli'den köprüye gitmek isteyen askerlerin engellendiği bir direniş var. Gazeteci Mustafa Cambaz abimizin de içinde olduğu 8 şehidimiz var. Burada müthiş bir direniş oldu. Halkımızın her noktada gösterdiği bu direnişi saygıyla anıyoruz ve bunu hiçbir zaman unutmayacağız .251 şehidimizle ve 3 bine yakın yaralısıyla bu önemli bir süreç. O gün tanka karşı yüreğin kazandığı, milletin kazandığı halkın gücünün karşısında hiçbir gücün olamayacağını anladığımız gündür. Bütün bu hain darbe girişimlerine karşı her zaman direnmiş milletimizi kutluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gecelere kadar nöbetler tutuldu, selalar okundu ve bu şanlı direniş her zaman devam edecek. Bugün de gençlerimizle biraradayız. Gençlerimiz hakikaten bu süreci takip ediyor ve içinde yer alıyorlar. Biz de bütün çalışmalarımızla, gençlik merkezlerimizle, bütün kamplarımızda bu direnişi diğer destansı direnişlerimizle beraber anlatıyoruz. 'Bizim çocuklar başardı' beklentisi içinde olduğu zaman 'Bizim çocuklar başaramadı' dedirten bu millete teşekkür ediyoruz. O zaman bunların hepsini gördük. Bu millet hainleri tek tek temizledi ve yargıya teslim etti. Görevimiz de devam ediyor.Bu şanlı direnişi yapan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZİN GÜÇLÜ ADIMLARI DEVAM EDECEK'

Bakan Bak, "Ülkemizin güçlü Türkiye'nin adımları adım adım devam edecek. Gençlerimize güveniyoruz. Milli teknoloji hamlesiyle, Teknofestle yapılan çalışmalarla herkes vatan için milli ve manevi değerler için çalışmaya devam edecek. Biz gençlerimize inanıyoruz. Bu gençler vatanını çok seviyor. Vatanı için herşeyi yapıyor. Hiçbir millet böylesine şehadete koşarak gitmez. Bunu hep milletimizde gördük, görüyoruz. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu milli birlik ruhunu oluşturduğu bu süreç içerisinde gösterdiği çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Her zaman yanındayız, arkasındayız. Son süreçlerde gördüğünüz gibi dünya liderliğini gösteriyor, diyaloglarıyla, bölgedeki gücüyle.Ülkemiz güçlü bir ülke olarak devam edecek. Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Bu vatanı çok seviyoruz. Bu koşunun adı da Vatan Koşusu. Bugün gençlerimizle birlikte koşacağız" dedi.

KUR'AN-I KERİM OKUNDU; DUALAR EDİLDİ

Bakan Bak daha sonra gaziler, şehit yakınları ve sporcularla 5. Vatan Koşusu' na katıldı. 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayan koşu 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erdi. Koşu sonunda Şehitler Makamında 15 Temmuz gecesi şehit olanlar için Kur'an- ı Kerim okundu; dua edildi. Buradaki programa Bakan Bak'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitlerini 5. Vatan Koşusu'na katılarak andılar - Son Dakika

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