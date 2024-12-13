15. Uluslararası Belgesel Ödülleri Başladı

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TRT tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen "Uluslararası Belgesel Ödülleri" açılış töreniyle başladı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde İstanbul Fişekhane'de gerçekleşen açılış törenine, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik bu yıl, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın" mottosuyla gerçekleştiriliyor.

Açılış töreninde konuşan Sobacı, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin yolculuğunun 2009'da başladığını ve 2010'da uluslararası bir boyut kazandığını belirtti.

Sobacı, "Dünyanın en saygın belgeselcilerini ülkemizde buluşturan, hem amatör hem de profesyonel belgeselcileri destekleyerek sektöre nefes olan festivalimiz, büyük bir ilgi görerek zaman içerisinde gelenekselleşti ve bir belgesel şenliğine dönüştü." dedi.

"Festivalde bu yıl, 100 ülkeden tam 1651 başvuru yapıldı"

Dünyanın belli bir coğrafyasında yaşanan olayların etkisinin sadece o coğrafyayla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Sobacı, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeler, aslında tüm insanlığın geleceğini etkiliyor. Bu yılki mottomuz, tam da bu gerçeğin bir ifadesidir. Festivalimize bu yıl, 100 farklı ülkeden tam 1651 başvuru yapıldı. Bu başvurular arasında, dünyanın en prestijli yönetmenlerinin filmleri de yer alıyor. Bu sayının, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin 15 yıllık tarihinde bir rekor olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu rekor sayı, festivalimizin 15 yılda kat ettiği mesafenin ve bugün uluslararası düzeyde gördüğü büyük teveccühün açık bir nişanesidir."

"15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri"nin jürisinin de çok kıymetli isimlerden oluştuğunu dile getiren Sobacı, "Dünyanın dört bir yanından belgesel dünyasının duayen isimlerinin katılımıyla, belgeselciliğin bugününe ve yarınına ışık tutacak paneller düzenleyeceğiz. Ayrıca, film gösterimleri sonrası yönetmen söyleşileri ve atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Filistinlilerin feryadının dünyanın yedi kıtasında yankı bulması için gayret gösteriyoruz"

Mehmet Zahid Sobacı, belgesellerin küresel meselelerin çözümüne ışık tutabildiğini ve dünyada yaşanan kriz ile adaletsizlikleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyabilmeleri adına önemli olduğunu söyledi.

Uzunca bir süredir savaşlar, zorunlu göçler, yoksulluk ve yoksunlukla beraber dünyanın tüm krizlerden daha yakıcı bir krizle ve adaletsizlikle sınandığının altını çizen Sobacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"432 gündür Gazze'den arşı titreten bir feryat yükseliyor. Ancak Batılı ülkeler ve onların güdümündeki medya kuruluşları, arsızca bu feryada kulaklarını tıkıyor. Vicdanları sızlatan bu iki yüzlülük karşısında, hakikatleri anlatma sorumluluğunu TRT olarak bizler üstleniyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sergilediği onurlu duruşla tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet dersi verirken, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bizler de Filistinlilerin feryadının dünyanın yedi kıtasında yankı bulması için gayret gösteriyoruz. Bu gayretimizin bir yansıması olarak, 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri takviminde de Gazze'ye özel başlıklar oluşturduk. Filistinli ünlü yönetmen Rashid Mashawari'nin yapımcılığını üstlendiği, Gazze'deki 22 yönetmenin sahada çektiği 22 kısa filmden oluşan 'Sıfır Noktasından' belgeseline, festivalimizin özel seçkisinde yer verdik. Filistin'in 97. Akademi Ödülleri'ndeki Oscar adayı olan bu belgesel, Türkiye prömiyerini bugün 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri kapsamında gerçekleştirmiş oldu."

Sobacı, festivalin açılış filmi olarak "Gazze'yi Görüyorum" adlı belgeselin belirlendiğini ifade ederek, Filistin'de yaşananlara dair farkındalık yaratmak amacıyla paneller de düzenlediklerini bildirdi.

"Direniş Hikayeleri" adlı panelin de program kapsamında gerçekleştirileceğini anlatan Sobacı, "TRT olarak bizler, mazlum Filistin halkının medya alanındaki sesi soluğu olmak için bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zehirli bir sarmaşık gibi dünyanın boğazına dolanan İsrail, masum kanından beslenerek abat olamayacağını er ya da geç anlamak zorundadır. Zira Suriye'de bugün yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki, zulümle abat olanın ahiri berbat olur." şeklinde konuştu.

Etkinliğin açılış filmi olarak TRT İç Yapımlar imzalı "Gazze'yi Görüyorum" (I See Gaza) belgeseli gösterildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırım savaşına karşı dünyadaki protestoları sergileyen "I See Gaza" belgeselinin bu bölümünde yer alan İrlandalı ünlü oyuncu Liam Cunningham da festivalin özel konuğu olarak etkinlikte yer aldı.

Gecenin açılışında Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade ve Türk devletlerini temsilen bir araya gelen yedi kadın müzisyenden oluşan "7 Güzel" isimli müzik topluluğu sahne aldı.

15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri hakkında

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, bu yıl 15. yılı olması sebebiyle Kristal Yılı'nı kutluyor. Etkinliğin 4 günlük takvimi boyunca alanında usta isimlerle söyleşiler, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Jüri üyeleri ile etkinlikte yer alacak isimler arasında İrlandalı aktör Liam Cunningham, Tokyo Docs'un kurucu üyelerinden Ken-ichi Imamura, yönetmen Semih Kaplanoğlu, Filistinli yönetmenler Vin Arfuso ve Mohamed Jabaly, Derviş Zaim, Ensar Altay ve İran sinemasının yönetmenlerinden Yaser Talebi gibi alanında uzman isimler yer alıyor.

Festivalde yarışan belgeseller ve özel seçki belgeseller etkinlik boyunca Fişekhane 2, 4, 5 ve 6 numaralı salonlarda halka açık ve ücretsiz izlenebilecek.

Dört yarışma kategorisinde 100 ülkeden 1700'e yakın başvurunun yapıldığı festivalde, 40 finalist ödül için yarışacak. 15 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde ise "TRT 60. Yıl Özel Ödülleri" de dahil toplam 15 ödül sahipleriyle buluşacak.

Etkinliğin kapanış ve ödül töreni 15 Aralık Pazar günü saat 20.00'de TRT Belgesel ekranlarında canlı yayınlanacak.

Festival takvimi ve yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.trtbelgesel.com" adresinden ulaşılabilir.