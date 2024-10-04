18. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali İzmir'de Başladı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali renkli gösterilerle başladı. 7 ülkenin katılımıyla üç gün sürecek festivalin açılışında konuşan Başkan Cemil Tugay, "Böylesi festival ve etkinlikler ile ülkelerimiz arasında var olan bağları güçlendireceğiz. İzmir'in kültürel zenginliğini dünya ile paylaşacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç'ın yanı sıra konuk ülkelerden gelen katılımcılar ve İzmirliler katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Başkan Tugay, 8 bin 500 yıllık tarihi olan İzmir'in, sosyal ve kültürel dokusu, ticaret hayatına kattığı değerlerle pek çok ülkeye ve kültüre ev sahipliği yaptığını belirtti. Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz"

"İzmir'de yaşayan farklı kültürlerin bize bıraktığı iz, kültürel bir zenginlik. Bu zenginliği dünya ile paylaşma konusunda çok istekliyiz. Bizim Cumhuriyetimizin kurucusu olan, hepimizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Balkan topraklarında doğan bir Türk'tür. Atatürk'ün öncülüğünde Balkan Festivali 1935 yılında İzmir'de düzenlendi. Onun emeği ile bu festival gerçekleşti. Uzun yıllar sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi bu geleneği yeniden canlandırdı. Şimdi düzenli olarak bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz."

Geçen yıllarda katılımcıların yaptığı gösterileri izleyenlerin ne kadar duygulandığını, heyecanlandığını, o coşkuya kapıldığını gözlemlediğini anlatan Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Özgürlüklerine düşkün insanların şehri"

"Bu yıl da 18'incisini düzenlediğimiz festival kapsamında birçok ilçede gösteriler olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Barış Dünyada Barış' ilkesi doğrultusunda ve o duyguyla düzenlediğimiz bu ve benzeri etkinlikler, aynı zamanda ülkelerimiz arasında var olan bağları güçlendirecek. Gençlerimiz aracılığıyla da yeni dostlukların kurulmasını sağlayacak. İzmir hoşgörü şehridir. Demokrasi geleneğine bağlıdır. Özgürlerine düşkün insanların şehridir. Bu kültürel değerleri ile başka ülkelere örnek olur."

Konuşmaların ardından, katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar kortej eşliğinde yürüdü. Program Gündoğdu Meydanı'nda halk oyunları gösterileri ve konserle renklendi. Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi amaçlayan festival, 5 Ekim'de (yarın) sona erecek. Festivale; Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya katıldı.

Coşku doruğa çıkacak

Festival kapsamında bugün saat 18.30'da Buca Hasanağa Bahçesi'nde Kuzey Makedonya, Yunanistan, Karadağ ve Türkiye'den halk oyunu ekiplerinin gösterileri İzmirliler ile buluşacak. Saat 20.00'de ise Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu konseri düzenlenecek. Festivalin ikinci gününde saat 19.00'da Karşıyaka Fikri Altay Mahallesi Fikri Altay Top Sahası alanında Bosna Hersek, Bulgaristan ve Kosova'dan halk oyunu ekiplerinin gösterileri sahnelenecek. Saat 20.00'de Rumeli Ekrem konseri var.

Festivale muhteşem final

Yarın saat 18.00'de ise Gaziemir Festival Alanı'nda Kuzey Makedonya, Yunanistan, Karadağ ve Türkiye'den halk oyunu ekiplerinin gösterileri yapılacak. Saat 19.30'da Balkan Tayfa konseri var. Festivalin son günü, Bornova'da da coşkuyla kutlanacak. Saat 18.00'de Bornova Çamdibi Atatürk Parkı'nda Bosna Hersek, Bulgaristan ve Kosova'dan halk oyunu ekiplerinin gösterileri sahnelenecek. Saat 19.30'da ise Çamdibi Bandosu tarafından konser verilecek.