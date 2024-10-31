2.419 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 198'i son 1 haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 419 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 198, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 419 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Aktürk, "Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur saldırı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" dedi.

'YILBAŞINDAN BU YANA 86 TERÖRİST TESLİM OLDU'

Geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu belirten Aktürk, "Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı ise 86'ya ulaşmıştır. Hudutlarımızda son bir hafta içerisinde, 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı ise 12 bin 273 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85 bin 24'e ulaşmıştır. Ayrıca, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'OMTAS FÜZESİNİN MUAYENE VE KABUL FAALİYETLERİ TAMAM'

Her alanda geliştirilip üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) imkan ve kabiliyetlerinin daha da arttığını kaydeden Aktürk, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Orta Menzilli Modern Tanksavar Füzesi'nin (OMTAS) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" diye konuştu.

'ACİL İNİŞ YAPAN EUROFIGHTER UÇAĞININ AYRILMASI PLANLANMAKTA'

Öte yandan Bakanlık kaynakları, Diyarbakır'a acil iniş yapan Eurofighter uçağıyla ilgili soruya, "29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekatı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık'a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter'ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır üssünden ayrılması planlanmaktadır" cevabını verdi.

EUROFIGHTER VE F16 KONUSUNDA SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Eurofighter ve F-16 temini konusundaki son duruma ilişkin soruya da "Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir" yanıtını verdi.

'ÖRTÜLÜ' VE 'ÖRTÜSÜZ' AMBARGOLARIN KALKMASI

Bakanlık kaynakları, 'Türkiye'ye yönelik örtülü ve örtüsüz ambargoların son dönemde kaldırılmasını neye bağlıyorsunuz?' sorusuna da "Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Diğer önemli nokta ülkemizin savunma sanayi alanında katettiği yoldur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; o da müttefiklerin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir" değerlendirmesinde bulundu.

'ŞIRNAK'TAKİ KAZADA 12 PERSONELİMİZ ETKİLENDİ'

Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yönelik saldırı haberlerine ilişkin de "Bölgedeki üs bölgelerimize yönelik tacizler sürekli olmaktadır. Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şu an için bölgede olumsuz bir durum yok" dedi.

Bakanlık kaynakları, Şırnak'ta dün bir askeri aracın kaza yaptığı ve bazı askerlerin yaralandığı haberlerine ilişkin soruya da "Yola dökülen yakıt dolayısıyla kirpi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok" yanıtını verdi.