2023 Yılında Öne Çıkan Gelişmeler

MELİS YILDIRIM

İsrail'de Benjamin Netanyahu hükümetinin aylarca süren protestolara neden olan "yargı reformu" düzenlemesi, Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in silahlı isyanı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu ve İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 2023 yılında öne çıkan gelişmelerdi.

Dünyada 2023 yılında 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları başta olmak üzere bir dizi önemli gelişme yaşandı. ANKA Haber Ajansı'nın derlemesine göre, yıl boyunca dünyada yaşanan gelişmelerden öne çıkanlar şöyle:

5 Ocak: İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, İsrail Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, iktidarın yargı atamlarında hakim olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurdu. 7 Ocak'ta halk Tel Aviv'de ilk kez protesto düzenledi. İsrail'de halk aylarca süren protestolar yaptı.

28 Şubat: Yunanistan'ın Larisa kentinin Tempi bölgesinde meydana gelen tren kazasında 57 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

10 Mart: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Genel Kurulu'nda üçüncü kez devlet başkanı seçildi.

17 Mart: Uluslararası Ceza Mahkemesi Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu kararın Rusya için hukuken geçersiz olduğunu belirtti.

15 Nisan: Sudan'da başkenti Hartum başta olmak üzere birçok şehirde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışma başladı. 6 Mayıs'ta ise Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmıştı.

3 Haziran: Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazası sonucunda yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi, bine yakın insan yaralandı.

24 Haziran: Rus paralı asker grubu Wagner, beraberindeki savaşçılarla Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da olağanüstü hal ilan etti. Progjin ardından Moskova'daki askerlerine üslerine dönmelerini emretti. Wagner 23 Ağustos 2023 tarihinde Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde bir uçak kazasında öldü.

18 Ağustos: KKTC'nin Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü denetimindeki Yeşil Hat Bölgesi'nde bulunan Pile köyüne, KKTC'den ulaşımı sağlamak üzere hazırlığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi kapsamındaki çalışmalara BM Barış Gücü askerleri müdahale etti. Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart 9 Ekim'de Pile-Yiğitler yolunun yapımında mutabakata varıldığını duyurdu.

8 Eylül: Fas'ın Marakeş bölgesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla insan yaralandı.

10 Eylül: Libya'da Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinin etkilendiği ve Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinde 11 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

19 Eylül: Azerbaycan Karabağ'da "antiterör operasyonu" başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Üçlü Bildiri hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesindeki provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çıkarılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninin yeniden tesis edilmesi amacıyla antiterör operasyonu başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

7 Ekim: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla saldırı başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri ise "Demir Kılıçlar Operasyonu"nu başlattığını duyurdu. 29 Aralık 2023 itibarıyla 21 bin 507 Filistinli yaşamını yitirdi, 55 bin 915 Filistinli ise yaralandı.

17 Ekim: İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalaması sonucu yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti.

22 Kasım: Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara konusunda mutabakata varıldı. 4 günlük insani ara 24 Kasım başladı. 28 Kasım'da sona eren insani ara 2 gün daha uzatıldı.

18 Aralık: Mısır Ulusal Seçim Komisyonu, 10-12 Aralık'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdulfettah el Sisi'nin, oyların yüzde 89,6'sını alarak yeniden seçildiğini duyurdu.