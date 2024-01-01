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2024'ün İlk Bebekleri Ankara'da Dünyaya Geldi - Son Dakika
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2024'ün İlk Bebekleri Ankara'da Dünyaya Geldi

Ankara'da, 2024'ün ilk bebekleri 'Beril Ece' ile 'Hatice Kübra' oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yapan anneleri ziyaret edip, altın hediye etti. Ankara'da yeni yılın ilk bebekleri, Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde dünyaya geldi. Bebeklerini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Aslı ve Adem Deveci çifti, 2024 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileleri ziyaret ederek, çocuklara altın hediye etti ve yeni yılın sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diledi.

2024\'ün İlk Bebekleri Ankara\'da Dünyaya Geldi
01.01.2024 - 04:12,
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ANKARA'da, 2024'ün ilk bebekleri 'Beril Ece' ile 'Hatice Kübra' oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yapan anneleri ziyaret edip, altın hediye etti.

Ankara'da yeni yılın ilk bebekleri, Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde dünyaya geldi. 2024'ün ilk saniyelerinde Aslı ve Adem Deveci (31) çiftinin Beril Ece adını verdikleri kız çocuğu 3 kilo 650 gram, Zeynep ve Muharrem cömert (28) çiftinin Hatice Kübra adını verdikleri kız çocuğu ise 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya geldi. Bebeklerini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Aslı ve Adem Deveci çifti, 2024 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

'AİLE VE ÇOCUK ODAKLI POLİTİKALAR ÜRETİYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileleri ziyaret etti. Çocukları kucağına alıp seven Bakan Göktaş, ailelere hayırlı olsun temennisinde bulundu, çocuklara altın hediye etti. Bakan Göktaş, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, 'Hem bebeklerimiz, hem de annelerimiz gayet sağlıklı. İnşallah vatana millete hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini nasip eylesin. Hayırlı uğurlu olsun. Bizler için çok kıymetli yeni doğan bebek. Çünkü dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlanan bir nüfusumuz var. Dolayısıyla her doğan çocuk ülkemizin geleceği açısından da oldukça kıymetli. Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aile odaklı, çocuk odaklı politikalar üretiyoruz üretmeye de devam edeceğiz. Diğer yandan ülkemize, milletimize inşallah bu yeni yıl sağlık, mutluluk ve esenlikler getirir' dedi.

'FİLİSTİN'DE BOMBALAR ALTINDA YENİ YILI GEÇİREN KADINLAR VE ÇOCUKLARIMIZ VAR'

Bakan Göktaş, mazlum coğrafyalar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi

Filistin'de bu gece dahil bombalar altında yeni yılı geçiren kadınlar ve çocuklarımız var. İnşallah bu yılda en kısa sürede ateşkes biran önce sağlanır. ve oradaki kadınlar ve çocuklar da sağlıkla, huzurla refaha ererler inşallah. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biliyorsunuz din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın hiç kimseyi geride bırakmıyoruz ve her türlü çocukların, ailelerin, kadınların yanında oluyor, olmaya da devam ediyor. Dün Ukraynalı çocukları ziyaret ettik, onlar da biliyorsunuz zor süreçlerden geçti. Aynı zamanda hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın da destekleriyle Filistinli çocuklarımızı ülkemize getirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah biran önce ateşkes sağlanır. Bizler de çocuklarımıza, mazlum coğrafyadaki çocuklara sahip çıkmaya devam edeceğiz.?

'YENİ YILINI KUTLUYORUM'

Bakan Göktaş tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlayarak, Tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. Türkiye'ye yeni yılının sağlık, mutluluk, esenlikler ve huzur getirmesini diliyorum? diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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