2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... Dem Partili Tiryaki: "Kayyumlar İçin Yeni Bir Görev Uzatma Süresi İmzalamayın"

(TBMM) - DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "41 yıllık çatışmalı sürecin tamamen sona ereceği günleri yaşıyoruz. Barış hiç bu kadar yakın, elimizi uzatıp dokunacağımız kadar gerçek olmamıştı. İçişleri Bakanlığı bu olumlu sürece yasal düzenleme gerektirmeyen adımları atarak katkı sunabilir. Hiçbir şey yapmayarak bile katkı sunabilirsiniz, yeter ki kayyumlar için yeni bir görev uzatma süresi imzalamayın" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

DEM Parti Batman Milletvekili Tiryaki, iktidarın 9 yılı aşkın süredir halkın oy verme hakkını açıkça gasbettiğini ve cumhuriyetin en temel unsuru olan seçme ve seçilme hakkını yok saydığını belirterek, şöyle konuştu:

"İktidarda değil de muhalefette olsaydı Adalet Kalkınma Partisi, muhtemelen karşı çıkacağı pek çok şeyi bugün yapmakta beis görmüyor. Bütçenin yüzde 11,4'ü güvenlik harcamalarına ayrılmış durumda. Cumhurbaşkanlığının koruma ordusuna yapılan harcama 600 milletvekiline yapılan harcamadan daha fazla ve bu harcamalar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün harcamaları içerisinde değil. İçişleri Bakanlığı büyükşehir olmayan 51 ile bir talimat gönderiyor ve diyor ki, 'İl genel meclislerinin ödeneklerinin bir kısmıyla jandarma ve emniyet müdürlüklerine araç alın.' TBMM'nin 'Yerel hizmetler için, yerinden hizmetler için, köylere hizmet için harcayın' dediği parayla 'Emniyete, Jandarmaya araç alın' diyorsunuz.

Genel sekreterleriniz kurum içerisinde kurum müdürlerine şöyle mesajları atmışlar: 'Arkadaşlar, kolay gelsin. Ekip ve ilçe şefleri, Meclis üyeleri, Meclis Başkanı veya siyasetçilerin talepleri doğrultusunda kesinlikle iş yapmayacaktır. Böyle talepler olması durumunda yöneticiler bilgilendirilecektir, buna uymayanlar hakkında işlem yapılacaktır.' Sayın Bakan, böyle bir yönetim anlayışı olur mu? Ülkeyi böyle mi yöneteceksiniz? Bunu bırakınız demokrasiyle cumhuriyet rejimi olarak nasıl tarif edeceksiniz?

"Van Büyükşehir Belediyesi ücret ödenmiyor diye kreşten çocukları çıkarmış"

Batman Valisi kayyum olarak atandıktan sonra ilk icraatı 2 dilli olan belediyenin sitesini tek dile düşürmek olmuş. Kayyum atanan Halfeti Belediyesi sanal medyadan Kürtçe 'Halfeti Belediyesi' ibaresini kaldırmış. Batman Belediyesi kayyumu belediyeye girer girmez 'Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan' afişi asmış, belediyenin her katına onlarca polisi yerleştirmiş. Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde, aralarında mahkeme kararıyla işe iade edilmiş olanlar dahil 369 kişi işten çıkarılmış. Kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi 22 taşınmazı satışa çıkarmış. Batman Belediyesine atanan kayyum 111 kişiyi işten çıkarmış. Van Büyükşehir Belediyesi Kayyumu 'JINKART, Sosyal Kart' uygulamalarını iptal etmiş, öğrencilere yapılan bursları kesmiş, öğrencilerden adli sicil belgesi istemiş. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bile yapmadığı, daha önceden Başbakanlığın bile yapmadığı bir şeyi yapıyor, adli sicil belgesiyle öğrencilere burs veriyor kayyumlarınız. Van Büyükşehir Belediyesi ücret ödenmiyor diye kreşten çocukları çıkarmış.

"Kayyumlar için yeni bir görev uzatma süresi imzalamayın"

41 yıllık çatışmalı sürecin tamamen sona ereceği günleri yaşıyoruz. Barış hiç bu kadar yakın, elimizi uzatıp dokunacağımız kadar gerçek olmamıştı. Elbette kalıcı bir barış ve çatışmasızlık için parlamentoda bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bizler bu yasal düzenlemelerin de en kısa sürede yapılacağına inanıyoruz. Kalıcı barış belki bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeyecek ama çözümü için kapıları aralayacaktır, bir daha kandan ve gözyaşından bahsetmeyeceğiz. Ülkenin kaynakları çatışmalara değil, umuyoruz ki refaha aktarılacak, demokratikleşme adımlarının atılmasının önü açılmış olacak, güvenliği değil refahı ve demokrasiyi konuşacağız. İçişleri Bakanlığı bu olumlu sürece yasal düzenleme gerektirmeyen adımları atarak katkı sunabilir. Hiçbir şey yapmayarak bile katkı sunabilirsiniz, yeter ki kayyumlar için yeni bir görev uzatma süresi imzalamayın."

"Türkiye'nin huzuru halkın iradesini gasbederek olmaz"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da DEM Parti ve CHP'li belediyelere atanan kayyumlar üzerinden iktidarın ve bakanlığın uygulamalarını eleştirdi. Ayan, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, sunumunuzda defaatle kamu güvenliğinden, kamu düzeninden, başarılarınızdan bahsettiniz ama bir şeyi eksik bıraktınız, burada söylemeden geçemeyeceğiz. Bakanlığınıza bağlı birimlerin ve müdürlüklerin sebep olduğu şiddet vakalarından, işkenceden, kötü muameleden, hukuksuz engellemelerden, 2911 sayılı kanunu ihlalden, Anayasa ihlallerinden hiç bahsetmediniz. Dedik ki, 'Acaba, belki bir veri vardır elinizde.' Bize vermiş olduğunuz, üzerine 'Türkiye'nin Huzuru' diye yazmış olduğunuz tabloda da maalesef ki bunu göremedik. Bu ülkede adalet aramaya çalışan hemen hemen herkes kolluğunuzun dayağından geçiyor. Ne kadar inkar ederseniz edin, ortada bir hakikat var Sayın Bakan: Size bağlı kolluk işkence ve kötü muamele yasağını ihlal ediyor, Anayasa'yı ihlal ediyor, halka zulmediyor ve adeta kendisini kanunların üzerinde görüyor. Bu antidemokratik uygulamalar da bu baskının mimarisi. Sizin döneminizde başlamamış olabilir ama sizin döneminizde bunun engellenmediğini ve bununla etkin bir mücadele edilmediğini de görebiliyoruz. Sizden beklenen aslında tam da bununla mücadele etmek.

Türkiye'de kimin iradesi iktidarın alanına dokunuyorsa onun meydanına polisler yığılıyor. Bir şeyi çok iyi yaptınız, çok iyi başardınız ama tabii ki sizi tebrik etmeyeceğiz. Bizim yıllardır Türkiye toplumuna anlatmakta zorlandığımız şeyleri 19 Mart sonrası bu ülkeye yaşatarak, uygulamalı bir şekilde anlattınız ve artık bu ülkede bulunan ciddi bir kesim ne diyor biliyor musunuz? 'Kayyum bir irade gasbıdır' diyor. Bizim için bir utanç tabii sizin bu başarınız. 19 Mart'ta İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuka aykırı tutuklamasını protesto etmek isteyen öğrencileri, gençleri, kadınları, adalet arayanları, iradelerini gasbedip tutukladınız, işkence yaptınız, yerlerde sürüklediniz ve ülkede adalet arayan herkesin karşısına o kolluğunuzu yığdınız ve gelmişsiniz, burada da koca bir afişle diyorsunuz ki: 'Türkiye'nin Huzuru.' Buna kimse inanmaz.

Türkiye'nin huzuru halkın iradesini gasbederek olmaz. Türkiye'nin huzuru hakkını arayan, anayasal hakkını arayanlara karşı kolluğumuzu dizerek olmaz. Türkiye'nin huzuru, halkın taleplerini gören, barış ve demokratik toplum çağrısını gören, yas hakkını engellemeyen bir şekilde ancak olur ve umuyoruz ki sizden beklentimiz en önemli göreviniz olan ülkenin iç huzuru ve toplumsal barışı sağlayacak, koruyacak hassasiyette davranmanızdır."

"Kadınları yine Taksim'den alıkoyacak mısınız?"

Bakan Yerlikaya'nın kadına şiddete ilişkin sözlerini de hatırlatan Ayan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde polisin uyguladığı orantısız müdahalenin fotoğraflarını göstererek şöyle konuştu:

"Bu fotoğraf 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden, Taksim'den ve ne var karşılarında? Binlerce polis. Peki, o kalkan eller ne? Polisin eli. Sizin 'O elleri indireceğiz' dediğiniz eller sizin kolluğunuz eliyle hakkını arayan 'Şiddete dur' diyen kadınlara kalkıyor. Bu da sizin aslında kadına yönelik nasıl bir şiddetle mücadele ettiğinizin vesikasıdır ve madem bu kadar polisi saatlerce orada tutacak kadar gücünüz vardı, neden bu ülkede halen kadınlar katlediliyor, neden önleyemiyorsunuz? Halen bu ülkede kadınlar öldürülüyor, katlediliyor. Bu demektir ki siz yeteri kadar önlem alamıyorsunuz ve buna ses çıkaran kadınlara da kolluğunuzu dikiyorsunuz. 25 Kasım'da tekrardan bu görüntüler olacak mı, kadınları yine Taksim'den alıkoyacak mısınız?"