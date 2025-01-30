21'inci Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'nde Dönemin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış Ödül Aldı - Son Dakika
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21'inci Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'nde Dönemin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış Ödül Aldı

İstanbul, Bahçelievler-İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve İpekyolu Dergisi tarafından düzenlenen 21’inci Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'nde dönemin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ödül aldı.

30.01.2025 11:46  Güncelleme: 12:53
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(ANKARA) - İstanbul, Bahçelievler- İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve İpekyolu Dergisi tarafından düzenlenen 21'inci Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'nde dönemin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ödül aldı.

İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Uluslararası İpekyolu Dergisi'nin düzenlediği törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış gibi isimlerin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Romanya, Özbekistan ve Almanya gibi ülkelerden temsilciler katıldı. Yaklaşık 300 davetlinin bulunduğu törende, Eski Bakan ve dönemin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ödül aldı.

Ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can'ın elinden alan Bağış, yaptığı konuşmada, 15 yıl milletvekili ve beş yıl bakan olarak görev yaptığını, Prag'da büyükelçi olarak Türkiye'yi temsil etmekten onur duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu dile getiren Bağış, Prag'da güzel çalışmalara imza attıklarını ifade ederken, İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilat Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy ve arkadaşlarını tebrik etti. Bağış, Atatürk'ün son yurt dışı ziyaretini yaptığı Çekya'da Türk Büyükelçisi olarak, Türk milletinin ve Türkiye'nin gözü, kulağı ve sesi olmanın onurunu yaşadığını kaydetti.

Bağış'ın ödül almasına gerekçe olarak Büyükelçiliği döneminde açılmasını sağladığı "Türk İşbirliği Parkı" gösterildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında açılması planlanan Çek Türk İş Birliği Parkı, 1915 olayları gerekçe gösterilerek yerel belediye tarafından reddedilmiş, Bağış'ın yürüttüğü diplomasi trafiğiyle parkın açılışı gerçekleşmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 21'inci Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'nde Dönemin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış Ödül Aldı - Son Dakika

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