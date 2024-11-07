27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Genco Erkal Anısına Düzenleniyor

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(ANKARA)- 27'nci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, bu yıl usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın anısına düzenleniyor. 21 Kasım'da başlayacak festivalin açılış töreninde Genco Erkal'ın kızı Ayşe Erkal da yer alacak.

27'nci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, yaşamını yitiren tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın anısına düzenleniyor. Festivalde Onur Ödülü sanatçı Altan Erkekli'ye, Emek Ödülü yıllarca Dostlar Tiyatrosu Müdürü olarak sahnelere hizmet veren Ahmet Kaya'ya verilecek. Festivalin uzun seneler Danışma Kurulu'nda bulunan ve 2014 yılında hayatını kaybeden Sevda Şener adına düzenlenen Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü ise oyun yazarı Prof. Dr. Hasan Erkek'e verilecek.

21 Kasım 2024 Perşembe günü CerModern'de gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacak olan 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde bu yıl Sırbistan, İran ve Azerbaycan'dan oyunlar ile Ankara, Bilecik, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu ve Zonguldak'tan toplam 42 oyun sahne alacak. Festivalde bu yıl 3 belediye/kent tiyatrosu, 3 üniversite grubu ve 2 çocuk oyunu yer alacak.