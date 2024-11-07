27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Genco Erkal Anısına Düzenleniyor - Son Dakika
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27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Genco Erkal Anısına Düzenleniyor

Bu yıl 27'nci kez düzenlenecek olan Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın anısına gerçekleştirilecek. Festivalin açılışında Genco Erkal'ın kızı Ayşe Erkal yer alacak ve Onur Ödülü Altan Erkekli'ye, Emek Ödülü ise Ahmet Kaya'ya verilecek. Festivalde toplam 42 oyun sahnelenecek.

07.11.2024 23:03  Güncelleme: 23:47
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(ANKARA)- 27'nci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, bu yıl usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın anısına düzenleniyor. 21 Kasım'da başlayacak festivalin açılış töreninde Genco Erkal'ın kızı Ayşe Erkal da yer alacak.

27'nci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, yaşamını yitiren tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın anısına düzenleniyor. Festivalde Onur Ödülü sanatçı Altan Erkekli'ye, Emek Ödülü yıllarca Dostlar Tiyatrosu Müdürü olarak sahnelere hizmet veren Ahmet Kaya'ya verilecek. Festivalin uzun seneler Danışma Kurulu'nda bulunan ve 2014 yılında hayatını kaybeden Sevda Şener adına düzenlenen Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü ise oyun yazarı Prof. Dr. Hasan Erkek'e verilecek.

21 Kasım 2024 Perşembe günü CerModern'de gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacak olan 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde bu yıl Sırbistan, İran ve Azerbaycan'dan oyunlar ile Ankara, Bilecik, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu ve Zonguldak'tan toplam 42 oyun sahne alacak. Festivalde bu yıl 3 belediye/kent tiyatrosu, 3 üniversite grubu ve 2 çocuk oyunu yer alacak.

Kaynak: ANKA

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