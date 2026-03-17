3 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

3 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü
17.03.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 3 yaşındaki Tuğra, 6. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altında.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 8 katlı binanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden sarkan 3 yaşındaki Tuğra Başyiğit, metrelerce yükseklikten çim zemine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Başyiğit'in annesinin olay anında evde olmadığı, babasının ise işten geldiği için uyuduğu öğrenildi.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Aktepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Tuğra Başyiğit, 8 katlı binanın 6'ncı katındaki evlerinin açık olan penceresinden sarktı. Dengesini kaybeden küçük Tuğra, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Başyiğit, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Başyiğit, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay anında Başyiğit'in annesi evde olmadığı, babasının ise işten geldiği için uyuduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 20:02:17. #.0.4#
SON DAKİKA: 3 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.