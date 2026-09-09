30. İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim\'de başlıyor, 17 yapım sahnelenecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "30. İstanbul Tiyatro Festivali", 22 Ekim-3 Aralık arasında tiyatro, performans ve dans gösterilerini sanatseverlerle buluşturacak.

Koç Holding Enerji Grubu şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş'ın eş sponsorluğunda, Mehmet Birkiye küratörlüğünde gerçekleştirilecek festivalde, Türkiye'den 11, yurt dışından 6 olmak üzere toplam 17 yapım sahnelenecek.

Festival kapsamında bu yıl iki yapım, İKSV Genç Sanatçı Fonu tarafından desteklenecek.

Festival programında hafıza, dil, iletişim, kadın deneyimleri, savaş, toplumsal değişim ve aidiyet gibi başlıklar öne çıkarken, farklı disiplinlerden yapımlar İstanbul'un farklı noktalarındaki 13 mekanda izleyiciyle buluşacak.

Festival, "Lacrima" ile açılacak

Festivalin açılışı, Fransız yönetmen Caroline Guiela Nguyen'in imzasını taşıyan "Lacrima" ile yapılacak.

Theatre National de Strasbourg'un ilk kadın direktörü olan Nguyen'in yazıp yönettiği oyun, 22-23 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde sahnelenecek.

Fransızca, Tamilce, İngilizce ve Fransız işaret dilinin kullanıldığı yapım, Paris'teki bir modaevinden Mumbai'deki nakış atölyelerine uzanan emek zincirini konu alıyor.

Festival kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile MDTistanbul işbirliğiyle hazırlanan "Rüzgar Ağacı" da izleyiciyle buluşacak. Fernando Melo'nun koreografisini hazırladığı eser, 24-25 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Dünyaca ünlü dans topluluğu NDT 2 İstanbul'da

Dünyanın önde gelen çağdaş dans topluluklarından Nederlands Dans Theater (NDT 2), uzun bir aranın ardından festival kapsamında İstanbul'a gelecek.

Topluluğun farklı kuşaklardan koreografların eserlerini bir araya getiren üç bölümlük gösterisi, 27-28 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin uluslararası programında ayrıca Rus yönetmen Dmitry Krymov'un yazıp yönettiği "Requiem" ile Filistinli sanatçı Marah Haj Hussein'in "Dil Broblem Değil" adlı çalışması yer alıyor.

"Requiem", 11-12 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Dil Broblem Değil" ise 28-29 Kasım'da Alan Kadıköy'de sahnelenecek.

Ödüllü topluluk Ad Infinitum'un "Veda Ritüeli" adlı sözsüz solo performansı ise 7-8 Kasım'da Paribu Art'ta izlenebilecek.

İstanbul hikayeleri sahneye taşınacak

Festivalin İstanbul'a odaklanan yapımları arasında "İstanbul Mon Amour: Aşk > Nefret < Aşk" da bulunuyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği yapım, 21-22 Kasım'da Kadıköy'ün farklı mekanlarında izleyiciyle buluşacak.

İstanbul tarihçisi Reşad Ekrem Koçu'nun anlatılarından hareketle hazırlanan "Silahşör Kızı Rabia Hanım" ise 24-25 Ekim'de Phebus Müzayede Evi'nde sahnelenecek.

Elif Özge Maltepe'nin yazdığı, Murat Daltaban'ın yönettiği "Bir Çeyiz Sözleşmesi", 30-31 Ekim ve 1 Kasım'da Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Kadınların üretimleri festival programında öne çıkıyor

Festivalde kadın yazar, yönetmen ve oyuncuların üretimlerini görünür kılmayı amaçlayan "Bu İşte Bir Kadın Var" seçkisi de devam edecek.

Henrik Ibsen'in klasik eseri "Nora, Bir Bebek Evi", Norveçli yönetmen, oyuncu ve kukla sanatçısı Yngvild Aspeli'nin yorumuyla 14-15 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sahnelenecek.

"Sanatçısı Belirsiz: İvi Buradaydı" ise İstanbul doğumlu Rum ressam İvi Stangali'nin izini sürüyor. Yapım, 3-4 Kasım'da Arter Karbon'da, 17 Kasım'da ise Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gösterilecek.

Festival programında ayrıca Suzie Miller'ın yazdığı, Nagihan Gürkan'ın yönettiği "Anna K", Saim Güveloğlu'nun uyarlayıp yönettiği "Elizabeth Costello" ve Yeşim Özsoy'un yönettiği "Aksak Deliryum" gibi yapımlar yer alıyor.

Genç sanatçılara ve yeni arayışlara destek

Üç yıl önce başlatılan "Yeni Arayışlar" bölümü bu yıl "En Son Neyi Unuttuğumu Hatırlamıyorum" ve "Aksak Deliryum" ile devam edecek.

Taldans'ın hazırladığı "En Son Neyi Unuttuğumu Hatırlamıyorum", yaklaşık 30 yıl önce Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL) tarafından arşivlenen "Troya İçinde Vurdular Beni" çalışmasından hareketle sahneye taşınıyor.

Yapım, 13-14 Kasım'da Alan Kadıköy'de izlenebilecek.

Festival, "Dorian Gray'in Portresi" ile kapanacak

İstanbul Tiyatro Festivali'nin kapanışı ise Oscar Wilde'ın "Dorian Gray'in Portresi" adlı eserinin uyarlamasıyla yapılacak.

Mehmet Birkiye'nin yönettiği, Kerem Kurdoğlu'nun sahneye uyarladığı yapım, 3 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir'in rol aldığı oyun, aynı zamanda Birkiye'nin üç yıllık festival küratörlüğünün son çalışması olacak.

Festival Artı ile ücretsiz etkinlikler

Festival kapsamında bu yıl "Festival Artı" başlığı altında ücretsiz söyleşi, ustalık sınıfı, atölye ve kitap kulübü etkinlikleri de düzenlenecek.

Programda Fernando Melo ve Caroline Guiela Nguyen'in ustalık sınıflarının yanı sıra İvi Stangali, Reşad Ekrem Koçu ve çağdaş dans üzerine söyleşiler, çocuklara yönelik kukla atölyeleri ve çeşitli kitap kulübü buluşmaları gerçekleştirilecek.

İKSV Alt Kat işbirliğiyle çocuklar için de ücretsiz kukla atölyeleri düzenlenecek. 4-6 yaş grubuna yönelik "Soyut Kukla Atölyesi" ile 7-9 yaş grubuna yönelik "Kuklayla Doğaçlama Atölyesi" çocuklarla buluşacak.

Biletler 11 Eylül'de satışta

Festival biletleri, Lale Kart üyelerine yönelik ön satış döneminin ardından 11 Eylül Cuma günü saat 10.30'da genel satışa çıkacak.

Biletler Passo'nun internet sitesi, mobil uygulaması ve perakende satış noktalarından alınabilecek.

Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında sınırlı sayıda öğrenci bileti 50 liradan satışa sunulacak.

Festival kapsamında oyunlar Alan Kadıköy, AKM Tiyatro Salonu, Arter Karbon, Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, Galata Perform, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Komünite, Paribu Art, Phebus Müzayede Evi, Saint-Joseph Fransız Lisesi, Yeldeğirmeni Sanat, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Zorlu PSM olmak üzere 13 farklı mekanda sahnelenecek.

Tilbe Saran'a Onur Ödülü

Ayrıca 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ödül töreni, Beyoğlu'nda bir otelde oyuncu Salih Bademci'nin sunumuyla gerçekleştirildi.

Törende festivalin "Onur Ödülü" oyuncu Tilbe Saran'a takdim edildi.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada, İstanbul Tiyatro Festivali'nin 1989'dan bu yana Türkiye'den ve dünyadan sanatçıları İstanbul'da buluşturduğunu belirterek, festivalin genç sanatçıları destekleyen ve yeni arayışlara alan açan yapısına dikkati çekti.

30. İstanbul Tiyatro Festivali Küratörü Mehmet Birkiye de üç yıllık küratörlük döneminin ardından festivale katkı sunan sanatçılara, İKSV'ye, sponsorlara ve izleyicilere teşekkür etti.

Festivalin programlama yöneticisi Handan Uzal Dündar ise festival programına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bu yılki programını yine Mehmet Birkiye küratörlüğünde hazırladıklarını belirterek, "Festivalde 11 yerli yapım, 6 uluslararası yapım var. Filistin'den Litvanya'ya, Hollanda'dan Fransa'ya pek çok farklı coğrafyadan eserler sunacağız farklı biçimlerde. Yerli yapımlar tarafında ise 11 yapımımız festivalde prömiyerini yapacak, bunun heyecanını yaşayacağız." dedi.

Festivalde devam eden programların da yer aldığını aktaran Dündar, "Mesela İstanbul Mon Amour, bu yıl 5. kez düzenleniyor. 'Bu İşte Bir Kadın Var' programımıza devam ediyoruz. Reşad Ekrem Koçu anlatılarına başlamıştık geçen yıl, bu yıl da devam ediyoruz. Yine geçen yıl başladığımız roman uyarlamaları festivalde yine ağırlığını hissettirecek. Dolayısıyla izleyicilerimiz için aslında herkes için yeni bir keşif sunacağımız 17 farklı yapımımız var diyebiliriz." ifadelerini kullandı.