30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği - Son Dakika
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30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği

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Mister Türkiye 2026 yarışmasının finalinde 30 yarışmacı arasından birinciliğe uzanan Doğukan Navdar, Türkiye'nin yeni Mister Türkiye'si seçildi. Rize Ardeşenli ve Başkent Üniversitesi öğrencisi olan 2004 doğumlu Navdar, kazandığı unvanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirtirken, başarısı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Türkiye'nin en prestijli erkek güzellik yarışmalarından biri olarak gösterilen Mister Türkiye 2026'nın final gecesi, birbirinden iddialı 30 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi. Zorlu rekabetin yaşandığı organizasyonda jüri değerlendirmesi sonucunda Doğukan Navdar birinciliğe layık görüldü.

JÜRİDEN TAM NOT ALDI

Yarışma boyunca sergilediği performans, sahne hakimiyeti ve sunumuyla öne çıkan Doğukan Navdar, jüri üyelerinden en yüksek puanları alarak "Mister Türkiye 2026" unvanını kazandı. Bu sonuçla birlikte Navdar'ın önümüzdeki süreçte düzenlenecek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmesi bekleniyor.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Birinciliğin ardından duygularını paylaşan Doğukan Navdar, elde ettiği başarının kendisi için önemli bir anlam taşıdığını söyledi.

Navdar, "Bu unvan benim için sadece bir başarı değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Bana inanan ve her zaman yanımda olan aileme ve dostlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YARIŞMANIN SONUCU TARTIŞILDI

Yarışmanın tamamlanmasının ardından Doğukan Navdar'ın birinciliği sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından değerlendirildi. Bazı kullanıcılar genç modeli tebrik ederken, bazıları ise yarışmanın sonuçlarına ilişkin farklı görüşlerini dile getirdi.

DOĞUKAN NAVDAR KİMDİR?

2004 doğumlu olan Doğukan Navdar, Rize'nin Ardeşen ilçesinde dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde eğitimini sürdüren Navdar, modellik kariyerine devam ediyor.

Daha önce 2023 yılında düzenlenen "Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"nda erkekler kategorisinde birinci olarak "Sinemanın Kralı" unvanını kazanan genç isim, Mister Türkiye 2026 şampiyonluğuyla kariyerine bir başarı daha ekledi.

Doğukan, Ardeşen, Türkiye, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    pek fotojenik diyemem açıkçası 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği - Son Dakika
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