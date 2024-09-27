322 Bin Yeni Konut İnşa Edileceği Duyuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

322 Bin Yeni Konut İnşa Edileceği Duyuruldu

Bakan Kurum, depremlerden etkilenen iller için 322 bin yeni konut inşa edeceklerini açıkladı.

27.09.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) BAKAN KURUM: MİLLİ BİR SEFERBERLİKLE 322 BİN YUVAMIZI İNŞA EDİYORUZ

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen tüm illerimize koştuk. Adeta milli bir seferberlik başlattık. Bugün 322 bin yuvamızı, bu şuurla inşa ediyoruz. Hamdolsun, şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah, 200 bine çıkaracağız" dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Söğütlü Camii Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene; Bakan Kurum'un yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bakan Murat Kurum, millet olarak bu topraklardaki varlığı korumak için çok büyük badirelerden geçildiğini ve eşi görülmemiş acılar yaşandığını belirterek, "6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerle, bu vatan toprakları üzerinde gördüğümüz en büyük yıkımı yaşadık. Saniyeler içinde binlerce canımızı yitirdik. Evlerimizi, ocaklarımızı, dükkanlarımızı kaybettik. Binlerce yıllık tarihi eserlerimiz, camilerimiz yerle bir oldu. Ama yaşadığı her zorlukta daha da kenetlenen; güçlü bir milletiz. Her düştüğünde yeniden ayağa kalkan; büyük bir devletiz. Tüm dünyanın hayret dolu bakışları arasında devlet-millet birlikteliği nedir, millet olma şuuru nedir, herkese gösterdik" dedi.

'101 BİN 254 KONUTUMUZU TESLİM ETTİK'

Deprem felaketi ile 85 milyon kişinin tek yürek olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Depremden etkilenen tüm illerimize koştuk. Adeta milli bir seferberlik başlattık. Bugün 322 bin yuvamızı, bu şuurla inşa ediyoruz. Hamdolsun, şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah, 200 bine çıkaracağız. Göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana 11 ilimizde; toplam 49 bin yeni konutun daha inşasına başladık. Yine aynı süre zarfında; Malatya'da 11 bin 168 yeni konutun ihalesini yaptık, yapımını başlattık. Şu ana kadar 10 bin 679 ailemizi yeni evlerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Malatya'nın tüm ilçelerinde 79 bin yeni yuva ve iş yerimizin bir an önce tamamlanması için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Bizim hızımızdan rahatsız olanlara; vatandaşımızla aramızdaki bağdan endişe duyanlara aldırmayacağız. Sizin geleceğiniz için, Malatya'nın çocukları için canla başla çalışacağız. İnşallah, 2025 yılı bittiğinde, Malatya'da ve tüm deprem bölgesinde; afetin tüm izlerini, hep birlikte sileceğiz. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Atalarımızdan aldığımız ilhamla; camilerimizin şehrin en göz alıcı noktalarında yer almasını istiyoruz. Söğütlü Camimizin projesinde de aynı hassasiyeti koruyoruz. Camimizi tamamladığımızda 4 minaresi, 24 metre çapında ana kubbesi, 5 yan kubbesiyle Selçuklu ve Osmanlı mimarisini günümüz çizgileriyle bütünleştireceğiz. Bu kutlu eserde 2 bin 705 kardeşimiz aynı anda saf tutacak. Minarelerinden yükselen ezan sesleri; tıpkı fethin sembolü Ayasofya gibi kıyamete dek vatan semalarını süsleyecek."

'İSRAİL'İN NİHAİ HEDEFİ, ANADOLU'DUR'

Bakan Kurum, ne zaman bir cami için toplanılsa kalplerde Mescid-i Aksa'nın hasretinin düştüğünü vurgulayarak, "Ne zaman bir mescidimizi ihya etmek için bir araya gelsek yüreğimize, Gazze'nin ateşi düşüyor. Mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız; hepimizin kalbinde biriken bu hüznü BM Genel Kurulu kürsüsünden insanlığın yüzüne yeniden haykırdı. Gazze'de 1 yıldır devam eden katliamı, 41 bini aşkın kardeşimizin acısını en yüksek sesle yeniden anlattı. İsrail denen zalimler topluluğu; minicik yavrularımızın umutlarını çaldı, onları hayattan kopardı. Annelerimizi bizden aldı, onların hayallerini yıktı. Hastaneleri, okulları, ambulansları hedef aldı. Yüzlerce yıldır dimdik ayakta duran 820 camimizi, yerle bir etti. Onlar, bizim bu acıları görmezden gelmemizi beklediler. Ama Türk milletiyiz. Zulme karşı ne zaman sustuk ki şimdi susacağız? Susmadık, susmayacağız. ve şunu asla unutmayacağız; İsrail'in nihai hedefi, Anadolu'dur. Yıkmak istedikleri şey; Anadolu'nun temsil ettiği tarihtir, kültürdür, imandır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, İnsan Hakları, Murat Kurum, Politika, Güncel, Deprem, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 322 Bin Yeni Konut İnşa Edileceği Duyuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:36:55. #1.12#
SON DAKİKA: 322 Bin Yeni Konut İnşa Edileceği Duyuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement