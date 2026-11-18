33. APEC Liderler Zirvesi Shenzhen'de düzenleniyor, altı ülke lideri Çin'e ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kenti, 33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Güney Kore, Avustralya, Malezya, Brunei, Tayland ve Endonezya liderleri zirve için Çin'e ulaştı.
SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kenti, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Zirveye katılım gösterecek liderlerden, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Çin'e ulaştı.
Kaynak: Xinhua
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