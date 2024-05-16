33. Arap Birliği Liderler Zirvesi Manama'da başladı - Son Dakika
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33. Arap Birliği Liderler Zirvesi Manama'da başladı

33. Arap Birliği Liderler Zirvesi Manama\'da başladı

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Liderler Zirvesi başladı. Zirveye Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ve birçok Arap lideri katılıyor. Cezayir, Tunus ve Sudan ise zirveye dışişleri bakanları düzeyinde temsil ediliyor.

16.05.2024 16:10
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33. Arap Birliği Liderler Zirvesi Bahreyn'in başkenti Manama'da başladı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, liderler düzeyinde Bahreyn'de ilk kez düzenlenen zirveye Manama'daki Sahir Sarayı ev sahipliği yapıyor.

Zirveye, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakan Muhammed bin Raşid, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Raşid, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed katılıyor.

Zirveye, başbakan ve yardımcısı düzeyinde ise Kuveyt Başbakanı Ahmed el-Abdullah es-Sabah, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ile Umman Başbakan Yardımcısı Esad bin Tarık Al Said katılıyor.

Cezayir, Tunus ve Sudan ise zirvede dışişleri bakanları düzeyinde temsil ediliyor.

Kaynak: AA

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