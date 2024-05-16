Arap Birliği Zirvesi Sonuçlandı: Gazze'deki Saldırılar Kınandı - Son Dakika
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Arap Birliği Zirvesi Sonuçlandı: Gazze'deki Saldırılar Kınandı

Arap Birliği Zirvesi Sonuçlandı: Gazze\'deki Saldırılar Kınandı

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi sona erdi. Zirve sonucunda liderler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam ettirdiği saldırıları ve uluslararası hukuku ihlal etmesini şiddetle kınadı. Ayrıca, Gazze'deki sivillerin hedef alınmasını, kuşatmanın silah olarak kullanılmasını ve insani felaketi protesto ettiler. Zirvede, 2025'te Irak'ın ev sahipliği yapacağı bir sonraki zirve planlandı.

16.05.2024 20:37
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Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi sona erdi.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'la birlikte basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, bugün başlayan Arap Birliği Zirvesinin sona erdiğini belirten Al Halife, 2025'te düzenlenmesi planlanan bir sonraki zirveye Irak'ın ev sahipliği yapacağını aktardı.

Ebu Gayt ise zirvenin sona ermesiyle yayımlanan sonuç bildirisinde yer alan önemli noktalara değindi.

Arap Birliği Genel Sekreteri, bildiride, "Gazze Şeridi'nde acilen ateşkesin sağlanması ve bağımsız Filistin devletinin oluşması gerçeğini somutlaştıracak Orta Doğu'da uluslararası barış konferansın düzenlenmesi çağrısının bulunduğuna" dikkati çekti.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan açıklamaya göre ise zirvenin sonuç bildirisinde liderler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam ettirdiği acımasız saldırılarını, sivil Filistin halkı aleyhinde işlenen suçları ve İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku benzeri görülmemiş şekilde ihlal etmesini" şiddetle kınadı.

Liderler ayrıca Gazze'de sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmasını, kuşatmanın bir silah olarak kullanılmasını, aç bırakmayı, zorla yerinden edilme girişimlerinin yanı sıra bunların sonucunda on binlerce masum Filistinlinin öldürülmesi ve yaralanmasına da tepki gösterdi.

İsrail'in saldırılarının, bir milyondan fazla tehcir edilmiş insan için sığınak haline gelen Refah'a kadar yayılması ve bunun sonucunda ortaya çıkan insani felaketi kınayan liderler, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmesine, bunun insani yardım akışının durmasına neden olmasına da tepkilerini ifade etti.

Bahreyn ilk kez ev sahipliği yaptı

Arap Birliği'nin liderler düzeyindeki 33'üncü zirvesi bugün Manama'da başlamıştı. Zirve, ilk kez Bahreyn'in ev sahipliğinde Sahir Sarayında gerçekleştirilmişti.

Zirve, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden yıkıcı saldırılarının gölgesinde kritik bir dönemde düzenlendi.

Zirveye, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakan Muhammed bin Raşid, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Raşid, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed katılmıştı.

Zirvede, başbakan ve yardımcısı düzeyinde ise Kuveyt Başbakanı Ahmed el-Abdullah es-Sabah, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ile Umman Başbakan Yardımcısı Esad bin Tarık Al Said yer almıştı.

Cezayir, Tunus ve Sudan ise zirvede dışişleri bakanları düzeyinde temsil edilmişti.

Kaynak: AA

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