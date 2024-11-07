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35. Ankara Film Festivali Başladı

Ankara Film Festivali, 35. kez sinemaseverlere kapılarını açtı; ödüller sahiplerini buldu.

07.11.2024 21:46
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun destekleriyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen 35. Ankara Film Festivali başladı.

Festivalin Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen açılış töreninde, Onur Ödülleri sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Nefise Karatay'ın yaptığı törende, Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu, yönetmen, şair ve eğitmen Müjdat Gezen'e, Sanat Çınarı Ödülü de flüt virtüözü Şefika Kutluer'e takdim edildi.

Kitle İletişim Ödülü, prodüktör Kurtuluş Özyazıcı'ya sunuldu. Festivalin bu yıl üçüncüsünü sunacağı Vakıf Özel Ödülü ise kurgucu, yönetmen ve yapımcı Selda Taşkın ile oyuncu Berkay Ateş'e verildi.

Festival programı

7-15 Kasım'da Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda gerçekleştirilecek 35. Ankara Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'ndaki 10 film, Ankara prömiyerini yaparken, Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 8 film, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise 12 film yarışacak.

Fransa'dan Hindistan'a, İtalya'dan Litvanya'ya dünya sinemasının en yeni ve klasikleşmiş örneklerinin gösterileceği program, bir hafta boyunca Ankaralı sinemaseverlere festival coşkusu yaşatacak.

Kapanış ve ödül töreni 15 Kasım'da

Festivalin kapanış ve ödül töreni, 15 Kasım'da Nefise Karatay'ın sunumuyla Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Saat 19.00'da kırmızı halı ile başlayacak ve 19.30'dan itibaren ödüllerin sunumuna geçilecek gecede, Ulusal Uzun Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ankara Filmleri Yarışması'nın kazananları belli olacak.

Kaynak: AA

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