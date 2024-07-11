4. Vatan Koşusu düzenlendi, yüzlerce sporcu katıldı - Son Dakika
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4. Vatan Koşusu düzenlendi, yüzlerce sporcu katıldı

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Cengiz ÇOBAN/İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, TÜRKİYE Gençlik Vakfı, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ve Atletizm Federasyonu'nun işbirliğinde 4. Vatan Koşusu düzenlendi.

11.07.2024 13:46
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Cengiz ÇOBAN/İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, TÜRKİYE Gençlik Vakfı, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ve Atletizm Federasyonu'nun işbirliğinde 4. Vatan Koşusu düzenlendi. 15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen koşuya yüzlerce sporcu katıldı. Çengelköy'den başlayan koşu 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona erdi.

Türkiye Gençlik Vakfı, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ve Atletizm Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen 4. Vatan Koşusuna yüzlerce sporcu katıldı. 15 Temmuz Şehitleri için Çengelköy'den başlayan koşu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona erdi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ile Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci de sporcularla koştu. Koşunun başlama işaretini 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birlikte verdi. Yüzlerce sporcu, Çengelköy'den 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na kadar koştu. Sporcuların ve gençlerin Türk bayraklarıyla koştuğu programda, dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi. Programda, 15 Temmuz şehitlerinden Acıbadem Mahallesi muhtarı Mete Sertbaş'ın kızı Selin ile oğlu Efe Sertbaş'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı verildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN ANILARINI GENÇLERİMİZE AKTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

4. Vatan Koşusuyla ilgili konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "15 Temmuz haftasındayız. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet makamları ali olsun. Binin üzerinde gençle birlikte Çengelköy Şehitler Makamından 15 Temmuz Şehitler Abidesine kadar koşmuş olduk. Bu il müdürlüğümüz, Türkiye Gençlik Vakfı ve 15 Temmuz Derneğiyle birlikte düzenli olarak yaptığımız bir çalışmadır. 4 yıl önce başlamıştı; 4. Vatan koşusu. Burada bir nebze de olsa, şehitlerimizin anılarını hatıralarını gençlerimize aktarmaya çalışıyoruz. 251 şehidimiz var. Hepsi alnından öpülesi şehitlerimizdir. Hepsinin ayrı bir hikayesi var; ayrı bir mücadelesi var. Burada çok kıymetli bir mücadele ortaya konuldu. Türkiye'nin dört bir tarafında büyük bir mücadele vardı. Onları anıyoruz; onların mücadelesini sonsuza kadar yaşatmak için biz de mücadele edeceğiz. 15 Temmuz'u unutturmayalım ve her daim hatırlatalım diyoruz" dedi.

"BU BİLİNCİ GELECEK NESİLLERE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AKTARALIM"

4. Vatan Koşusu'nu düzenleyenlerden Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise, "Şuanda şehitler makamındayız. 15 Temmuz günü bu insanlar bu necip millet ellerinde bayraklar dillerinde dualar yüreklerinde vatan sevgisiyle tanklara tüfeklere direndiler. Vicdanı hür fikri hür insanlar bu kutlu zafere imza attılar. Biz bu ruhu bu bilinci gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak istiyoruz. Onlar bu bilinçle bu ruhla bu vatan topraklarını savunsunlar ve bunu anlasınlar istedik. Türkiye Gençlik Vakfı olarak bu yıl da aksiyon aldık. 4. Vatan Koşumuzu gerçekleştirdik. Bu vesileyle, serden geçip yurttan geçmeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, Allah onlardan razı olsun. Bu nesil onların bıraktığı bu mirası çok daha uzun yıllar ileriye götürecek ve Türk bayrağı ilelebet dalgalanacak" diye konuştu.

Koşuya katılan Sedat Erdoğan ise, "15 Temmuz Şehitlerini anmak için toplandık. Bütün sporcu arkadaşlarımızla biraraya geldik. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimiz şifa diliyoruz. Allah bir daha öyle bir gece yaşatmasın" diye konuştu.Milli sporcu Damla Yıldız ise, "15 Temmuz 2016 'da yapılan darbe girişiminde dolayı burada şehitlerimiz adına yürüyüşte bulunacağız. Hepsini yad ediyoruz" dedi.

4. Vatan Koşusu düzenlendi, yüzlerce sporcu katıldı
Kaynak: DHA

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